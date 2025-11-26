आपकी बात : साइबर बुलिंग से बचाव के लिए महिलाओं को क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए?

अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए

साइबर बुलिंग से बचने के लिए महिलाएं ऐसे पासवर्ड का उपयोग करें, जिसमें अक्षर, संख्याएं और विशेष वर्ण शामिल हो। अपने मोबाइल में टू-फैक्टर-ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स करें। मोबाइल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। कहीं भी घूमने फिरने जाएं तो लोकेशन को टैग करने वाली सुविधा का उपयोग न करें, जिससे अपराधी को आपकी गतिविधियों का पता नहीं चलेगा। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी विषय पर संबंधित जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट पर ही जाएं। तमाम सावधानी के बावजूद भी अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो नजदीकी थाने में सूचना दें। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़