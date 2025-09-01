आपकी बात : भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

डिजिटल और तकनीकी उपाय अपनाए जाएं

भर्ती परीक्षाओं में आए दिन बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे 'डमी' उम्मीदवारों की पहचान आसानी से की जा सकती है। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा को ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर-आधारित बनाना एक प्रभावी उपाय है। इसके अलावा, प्रश्नपत्रों को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाए और परीक्षा के समय ही उन्हें खोला जाए। - डॉ.अजिता शर्मा, उदयपुर