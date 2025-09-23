आपकी बात : शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

शहरों में हरित स्थान और कड़े मानक

शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और हरित क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए। वाहनों और उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करने चाहिए। प्रदूषणकारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। आम जनता को निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर रहे और शहर स्वच्छ बने। - प्रकाश भगत, कुचामन सिटी