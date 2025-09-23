आपकी बात : शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण नियंत्रण
गर्मी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वैज्ञानिक उपायों पर ध्यान देना जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना चाहिए। बड़े पैमाने पर पौधरोपण करना आवश्यक है। जनसहभागिता और तकनीक के मेल से ही प्रदूषण मुक्त भविष्य संभव है। - हेमराज सिंह, भरतपुर
शहरों में हरित स्थान और कड़े मानक
शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और हरित क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए। वाहनों और उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करने चाहिए। प्रदूषणकारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। आम जनता को निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर रहे और शहर स्वच्छ बने। - प्रकाश भगत, कुचामन सिटी
सार्वजनिक परिवहन और उद्योग निगरानी
शहरों में नए और उन्नत सार्वजनिक वाहन चलाने चाहिए, जो समय पर नियमित सेवा दें। इससे निजी वाहन कम होंगे और ट्रैफिक जाम घटेगा। उद्योगों से निकलने वाले धुएं पर निगरानी जरूरी है। उद्योग मालिकों को सुरक्षित सिस्टम लागू करना चाहिए ताकि धुआँ बाहर न जाए और स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़े। - रघुवीर जैफ, जयपुर
व्यवस्थित अपशिष्ट और ऊर्जा प्रबंधन
प्रदूषण कम करने के लिए कचरे का सही निपटान आवश्यक है। नगर निगम और नगरपालिकाओं को जिम्मेदारी निभानी होगी। वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन सुधार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, ऊर्जा की खपत कम करना और पौधरोपण बढ़ाना जरूरी है। सप्ताह में एक दिन निजी वाहन न चलाना और कार शेयरिंग से भी मदद मिलेगी। - शिवजी लाल मीना, जयपुर
विश्वस्तरीय प्रयास और समय पर ध्यान
मानव क्रियाकलाप से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जो जीवन को प्रभावित करेगा। धरती पर जीवन सुरक्षित रखने के लिए समय पर उपाय जरूरी हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश भी प्रदूषण नियंत्रित कर रहे हैं। प्रदूषण के प्रकार के अनुसार समय पर रोकथाम आवश्यक है, ताकि मानव जीवन लंबे समय तक सुरक्षित रहे। - तिलकराज सोनकर, धमतरी