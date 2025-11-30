आपकी बातः बिजली-पानी के अवैध कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

कनेक्शनों की जांच जरूरी

बिजली पानी के अवैध कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए आवासीय क्षेत्र व्यवसायी क्षेत्र में पानी बिजली के कनेक्शन पर क्रमवार चेक किया जाए , मेरा आवास मेरा व्यवसाय पानी बिजली में मुहिम चलाई जाए। - मुकेश सोनी, जयपुर

पारदर्शिता होनी चाहिए

बिजली और पानी के अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए कनेक्शन प्रदाता कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही कनेक्शन की प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। आवेदन से लेकर कनेक्शन मिलने तक संपूर्ण प्रकिया सिंगल विंडो सिस्टम आधारित होनी चाहिए। - कृष्ण कांत शर्मा, बदलेटा खुर्द

जागरूकता अभियान चलाए जाएं

बिजली–पानी के अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जाएं। समय–समय पर शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि लोग आसानी से अपने नाम से नियमित कनेक्शन प्राप्त कर सकें। साथ ही नियमित अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और कनेक्शन काटने की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कानूनी कनेक्शन के लाभ और सुरक्षा के बारे में समझाना भी जरूरी है। - पवन बैरवा, भीलवाड़ा