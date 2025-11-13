आपकी बातः दिव्यांगों को रोजगार के सुगम अवसर मिलें, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाया जाए

नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाकर उन्हें दिव्यांगों की क्षमताओं और उनकी उत्पादकता के बारे में बताया जाए। कई दिव्यांगजन विशेष प्रशिक्षण के बाद उच्च कौशल वाले होते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण पद पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।नियोक्ताओं को यह समझना होगा कि दिव्यांगों को नौकरी देना सिर्फ उनकी सामाजिक ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि व्यापार के लिए एक अच्छा निर्णय भी हो सकता है। सरकार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी चला सकती हैं, जैसे नई नियुक्तियों पर कर में छूट या वित्तीय सहायता। - डॉ. अजिता शर्मा, उदयपुर