आपकी बातः शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

शोध और नवाचार को बढ़ावा
शोध और नवाचार के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा, प्रभावी नीतियाँ और निजी भागीदारी आवश्यक हैं। अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाया जाए और शिक्षा प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहन मिले, ताकि देश आत्मनिर्भर बने। - योगेश स्वामी, सूरतगढ़
योग्य शोधकर्ताओं को अवसर
विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं होने से कई योग्य शोधकर्ता पात्रता से बाहर हो गए हैं। आयु सीमा बढ़ाई जाए और निजी संस्थानों में कार्यरत शोधकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाए, ताकि प्रतिभाएं उपेक्षित न रहें। - मुकेश भटनागर, भिलाई
भारत-केंद्रित शोध की जरूरत
शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय दृष्टि से भारत का अध्ययन जरूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित अकादमिक गतिविधियों से सृजनशील अनुसंधान और नए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। - रक्षा पंड्या, भोपाल
युवाओं को नवाचार प्रशिक्षण
18 से 25 वर्ष के युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। एआई तकनीक के प्रयोग से कार्यक्षमता बढ़ेगी। जैसे मतदाता पुनरनिरीक्षण कार्य अब पूर्णतः तकनीकी आधारित है। - आनंद सिंह राजावत, देवली कला (पाली, राजस्थान)
अनुसंधान ढांचे को सशक्त बनाएं
विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। आरडीआई जैसी योजनाओं से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, प्रतिभा विकास, वित्तीय सहायता और बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूती दी जाए। - शिवजी लाल मीना, जयपुर
