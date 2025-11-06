आपकी बातः शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

योग्य शोधकर्ताओं को अवसर

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं होने से कई योग्य शोधकर्ता पात्रता से बाहर हो गए हैं। आयु सीमा बढ़ाई जाए और निजी संस्थानों में कार्यरत शोधकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाए, ताकि प्रतिभाएं उपेक्षित न रहें। - मुकेश भटनागर, भिलाई