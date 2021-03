महिला हॉकी : जर्मनी दौरे पर लगातार तीसरा मैच हारी भारतीय टीम

नई दिल्ली। वर्ल्ड नंबर-3 जर्मनी ने चार मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में मंगलवार को भारतीय महिला हॉकी टीम को 2-0 से हरा दिया। भारतीय टीम की यह लगातरा तीसरी हार है। इस जीत के साथ ही मेजबान जर्मनी की टीम ने सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है। जर्मनी ने पहले मैच में भी भारतीय टीम को 5-0 से और दूसरे मैच में 1-0 से शिकस्त दी थी।

Something tells us today’s match is going to be a thrilling one.



Stick around for LIVE updates.



🇩🇪 0 - 0 🇮🇳#IndiaKaGame #TourOfGermany #GERvIND pic.twitter.com/XehBSGXul8