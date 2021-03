AFG vs ZIM 1st Test, Day 1 : जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान की पूरी टीम को 131 रनों पर समेटा

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और विक्टर नियोची की शानदार गेंदबाजी की बदौलत जिम्बाब्वे ने शेख जाएद स्टेडियम में खेले गए जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अफगानिस्तान को उसकी पहली पारी में 131 रन पर समेट दिया।

Zimbabwe end the day at 133/5, a lead of two runs, in Abu Dhabi.



How much can they add to their total on the second day? #AFGvZIM ➡️ https://t.co/1nqh4FczNU pic.twitter.com/mnPTSzKDeQ