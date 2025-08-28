Annu Rani Birthday Special: क्रिकेट मैच के दौरान भाई ने पहचानी क्षमता, खेतों में सीखा जैवलिन थ्रो

फील्डिंग के दौरान अन्नू गेंद को आसानी से दूर फेंक रही थीं। भाई ने समझ लिया था कि अगर अन्नू को जैवलिन थ्रो जैसे खेल में उतारा जाए, तो वह इसमें शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। उपेंद्र खुद एक मैराथन धावक थे। वही अन्नू के पहले कोच भी बने। पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने बहन को खेत में गन्ने की छड़ियों के साथ ट्रेनिंग देनी शुरू की। पिता इसके सख्त खिलाफ थे। अन्नू को खेल जारी रखने के लिए उनसे विनती करनी पड़ी। अनुरोध करते-करते वह रो तक पड़ीं।