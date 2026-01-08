अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान टीम का चयन

अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026। फोटो सोर्स-AI
Table Tennis Competition 2026: चंडीगढ़ में 12 जनवरी से अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम का भी चयन हुआ है।
चंडीगढ़ में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य की टीम का चयन भी प्रतियोगिता में हुआ है।
टीम मैनेजर डॉक्टर एस. के. रावत (आचार्य SMS हॉस्पिटल, जयपुर) ने बताया, '' टीम में चयनित खिलाड़ियों के नाम राजूराम (कप्तान), रणविजय सिंह राठौड़, शशीकान्त शर्मा, मो. आसिफ खान, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र पाडंया और लक्ष्मण सिंह चौहान हैं।
