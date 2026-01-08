8 जनवरी 2026,

गुरुवार

चण्डीगढ़ हरियाणा

अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान टीम का चयन

Table Tennis Competition 2026: अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान टीम का चयन हुआ है। इसकी जानकारी डॉक्टर एस. के. रावत ने दी है।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Harshul Mehra

Jan 08, 2026

rajasthan team selected for all india civil services table tennis competition 2026 what dr sk rawat say

अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026। फोटो सोर्स-AI

Table Tennis Competition 2026: चंडीगढ़ में 12 जनवरी से अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम का भी चयन हुआ है।

राजस्थान राज्य की टीम का चयन

चंडीगढ़ में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य की टीम का चयन भी प्रतियोगिता में हुआ है।

डॉक्टर एस. के. रावत ने दी जानकारी

टीम मैनेजर डॉक्टर एस. के. रावत (आचार्य SMS हॉस्पिटल, जयपुर) ने बताया, '' टीम में चयनित खिलाड़ियों के नाम राजूराम (कप्तान), रणविजय सिंह राठौड़, शशीकान्त शर्मा, मो. आसिफ खान, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र पाडंया और लक्ष्मण सिंह चौहान हैं।

Published on:

08 Jan 2026 03:53 pm

Hindi News / Haryana / Chandigarh Haryana / अखिल भारतीय सिबिल सेवा टेबिल टेनिस प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान टीम का चयन

