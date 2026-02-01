सोनीपत में ‘रईसजादों’ का तांडव! टोल मांगा तो कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

देर रात टोल प्लाजा पर एक एसयूवी पहुंची। टोल कर्मचारियों ने नियम के अनुसार टोल शुल्क मांगा, जिस पर युवक भड़क गए। उन्होंने गाली-गलौज शुरू की और बैरियर हटाने की कोशिश की। जब कर्मचारियों ने विरोध किया, तो पीछे से खड़ी तीन अन्य गाड़ियों से 10-12 युवक उतर आए। उन्होंने लाठियां और डंडे निकालकर कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कर्मचारियों को प्लाजा के आसपास दौड़ाते हुए मार रहे हैं। हमले में दो कर्मचारी बुरी तरह घायल हुए, जिनका इलाज सोनीपत के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

टोल प्लाजा मैनेजर आनंद ने बताया कि युवकों ने जबरदस्ती बैरियर तोड़कर गाड़ी निकालने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों ने कर्मचारियों को इतना पीटा कि वे भागने को मजबूर हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।