राहुल ने खुद पर लगा दिया ‘पप्पू’ का ठप्पा! नवजोत कौर सिद्धू ने बताया क्यों अंधेरे में है कांग्रेस का भविष्य

नवजोत कौर सिद्धू
Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में बड़ा बवाल मचा हुआ है। पूर्व विधायक और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी से औपचारिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें 'पप्पू' कहते हुए तंज कसा। नवजोत कौर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर कहा, 'पप्पू ने आखिरकार अपने नाम पर मुहर लगा दी।' उन्होंने राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए बताया और कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए।
नवजोत कौर ने अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी खुद को एकमात्र ईमानदार और ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वे जमीनी हकीकतों से बिल्कुल बेखबर हैं। उनके करीबी उन्हें 'निर्वासन' में रखते हैं और फैसले लेने से पहले ही टिकट बेच देते हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने का समय नहीं है, क्योंकि वे अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इमरजेंसी में भी उन्हें 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। उनके समर्थक निस्वार्थ सेवा के बजाय अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं।' नवजोत ने सलाह दी कि राहुल गांधी मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलें, फाइलें खोलें और सच का सामना करें, वरना उनकी राजनीति में अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
नवजोत कौर का इस्तीफा पिछले महीने दिए गए विवादास्पद बयान से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया था कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देना पड़ता है। इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन के महीनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नवजोत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर भी हमला बोला और उन्हें 'सबसे भयानक, अक्षम और भ्रष्ट अध्यक्ष' कहा। उनका आरोप है कि वड़िंग ने पार्टी को AAP के साथ सांठगांठ कर नुकसान पहुंचाया है।
नवजोत कौर ने बीजेपी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, 'बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना। 2012 में सर्वे के आधार पर मुझे विधायक का टिकट दिया। अस्पताल में काम करते हुए मुझे स्वास्थ्य विभाग का मुख्य सचिव बनाया। मुझे सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की आजादी मिली।' उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ईमानदार और मेहनती लोगों का सम्मान नहीं करती। वे अब राजनीति से दूर रहकर पंजाब की जनता के लिए काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनका समय और ऊर्जा सिर्फ पंजाब की भलाई के लिए है। वे एक फाउंडेशन के माध्यम से काम कर सकती हैं।
नवजोत कौर का इस्तीफा पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। पहले से ही पार्टी में असंतोष चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनका परिवार पहले बीजेपी से कांग्रेस में आया था। अब उनका कांग्रेस छोड़ना और राहुल गांधी पर 'पप्पू' का तंज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह घटना पार्टी की एकता पर सवाल उठा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग