राहुल ने खुद पर लगा दिया ‘पप्पू’ का ठप्पा! नवजोत कौर सिद्धू ने बताया क्यों अंधेरे में है कांग्रेस का भविष्य

नवजोत कौर ने अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी खुद को एकमात्र ईमानदार और ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वे जमीनी हकीकतों से बिल्कुल बेखबर हैं। उनके करीबी उन्हें 'निर्वासन' में रखते हैं और फैसले लेने से पहले ही टिकट बेच देते हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने का समय नहीं है, क्योंकि वे अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इमरजेंसी में भी उन्हें 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। उनके समर्थक निस्वार्थ सेवा के बजाय अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं।' नवजोत ने सलाह दी कि राहुल गांधी मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलें, फाइलें खोलें और सच का सामना करें, वरना उनकी राजनीति में अस्तित्व खत्म हो जाएगा।