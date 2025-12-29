पाकिस्तानी खिलाड़ी को भारतीय जर्सी पहनना और तिरंगा लहराना पड़ गया भारी, बवाल के बाद मिली इतनी बड़ी सजा

Pakistan Player wears Indian Jersey: पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को बगैर एनओसी लिए बहरीन जाकर एक प्राइवेट इवेंट में इंडिया से जुड़ी एक टीम के लिए खेलना बहुत ही भारी पड़ गया है। उसने इस दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी और तिरंगा भी लहराया था, जिसके विजुअल्स वायरल होते ही पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने शनिवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उस पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया गया है। जबकि राजपूत ने दावा किया है कि आयोजकों ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया और कहा कि वह जानबूझकर कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए।