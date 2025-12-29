पाकिस्तानी खिलाड़ी को भारतीय जर्सी पहनना और तिरंगा लहराना पड़ गया भारी, बवाल के बाद मिली इतनी बड़ी सजा

पाकिस्तान कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत। (फोटो सोर्स: एक्स@/valeon360)
Pakistan Player wears Indian Jersey: पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को बगैर एनओसी लिए बहरीन जाकर एक प्राइवेट इवेंट में इंडिया से जुड़ी एक टीम के लिए खेलना बहुत ही भारी पड़ गया है। उसने इस दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी और तिरंगा भी लहराया था, जिसके विजुअल्स वायरल होते ही पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने शनिवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उस पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया गया है। जबकि राजपूत ने दावा किया है कि आयोजकों ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया और कहा कि वह जानबूझकर कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने शनिवार को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद उबैदुल्लाह राजपूत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। फेडरेशन ने कहा कि राजपूत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के बगैर ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए विदेश गया था। फेडरेशन के सचिव राणा सरवर ने कहा कि वह वहां इंडिया से जुड़ी एक टीम के लिए खेला, उसकी जर्सी पहनी और मैच जीतने के बाद भारतीय झंडा भी लहराया। सरवर ने आगे कहा कि राजपूत फेडरेशन के फैसले को अनुशासनात्मक समिति के सामने चुनौती दे सकते हैं।
सरवर ने बताया कि राजपूत अकेले नहीं हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि कई अन्य खिलाड़ियों पर भी एनओसी के बगैर प्राइवेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बैन और जुर्माना लगाया गया है। सरवर ने आगे कहा कि राजपूत ने दावा किया है कि यह पूरी तरह से गलतफहमी थी और उसे कभी नहीं बताया गया था कि वह जिस टीम के लिए प्राइवेट टूर्नामेंट में खेलेगा, वह एक इंडियन टीम होगी। लेकिन, वह एनओसी के नियमों के उल्लंघन का दोषी है।
दरअसल, जीसीसी कप के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर आने के बाद राजपूत मुश्किल में पड़ गए, जिसमें वह भारतीय जर्सी पहने और भारतीय झंडा लहराते हुए दिख रहे थे। ये विजुअल्स सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मच गया। यह देख फेडरेशन तुरंत एक्शन में आई और बैठक के बाद राजपूत पर प्रतिबंध लगा दिया।
पाकिस्तानी इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे बहरीन टूर्नामेंट में खेलने के लिए बुलाया गया था और उसे एक ऐसी टीम के लिए चुना गया था, जिसे वह एक प्राइवेट टीम समझ रहा था। लेकिन, मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने टीम का नाम इंडियन टीम रखा था और मैंने आयोजकों से कहा कि वे इंडिया और पाकिस्तान के नामों का इस्तेमाल न करें।
उन्होंने कहा कि पहले भी प्राइवेट प्रतियोगिताओं में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक प्राइवेट टीम के लिए एक साथ खेले हैं, लेकिन कभी भी इंडिया या पाकिस्तान के नाम पर नहीं। आयोजकों ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया और कहा कि वह जानबूझकर कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए।
