22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

Messi Event Row: मेसी को गले लगना या छूना पसंद नहीं… SIT की पूछताछ में गिरफ्तार मुख्य ऑर्गनाइज़र के 5 बड़े खुलासे

Messi Event Row: मेसी के कोलकाता इवेंट की जांच के दौरान पूछताछ में मुख्‍य ऑर्गनाइज़र शताद्रु दत्ता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्‍होंने बताया कि मेसी को 89 करोड़ का पेमेंट किया गया था, लेकिन वह छूए जाने या गले लगाए जाने से नाखुश थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 22, 2025

Messi Event Row

कोलकाता स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी और कार्यक्रम के दौरान हुई तोड़फोड़ का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

Messi Event Row: कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा-तफरी की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार मुख्य ऑर्गनाइज़र शताद्रु दत्ता ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। ज्ञात हो कि महंगे टिकट खरीदकर पहुंचे हजारों दर्शकों के बीच कार्यक्रम में तब अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब मेसी गैलरी से मुश्किल से दिखाई दिए। इस पर फैंस में गुस्सा भड़क गया और उन्‍होंने स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की। एसआईटी तोड़फोड़, सुरक्षा में चूक, एक्सेस नियमों के उल्लंघन और इस घटना में आयोजकों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

गले लगाने और छूने से नाखुश थे मेसी

शताद्रु दत्ता ने एसआईटी को बताया कि 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में आने के दौरान लियोनेल मेसी छूए जाने या गले लगाए जाने से नाराज थे। उनके अनुसार, विदेशी सुरक्षा अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि मेसी को पीठ पर छुआ जाना या गले लगाया जाना पसंद नहीं है। बार-बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद मेसी मैदान पर भीड़ से घिर गए, जिससे उन्हें तय समय से पहले ही मैदान छोड़ना पड़ा।

जारी पास से तीन गुना लोग ज्‍यादा पहुंचे

ऑर्गनाइजर ने दावा किया कि इवेंट के लिए शुरू में सिर्फ 150 ग्राउंड पास जारी किए गए थे। हालांकि, कथित तौर पर यह संख्या करीब तीन गुना थी। दत्ता ने कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति व्‍यक्ति के आने अचानक भीड़ में बढ़ोतरी से प्रोग्राम का पूरा फ्लो चार्ट बिगड़ गया, जिससे ऑर्गनाइज़र ग्राउंड एरिया में एंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाए।

कौन था वह अनाम प्रभावशाली व्यक्ति?

एसआईटी दत्ता के इस दावे की भी जांच कर रही है कि उस अनाम प्रभावशाली व्यक्ति के आने से भीड़ मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इस दखल से बिना इजाजत एंट्री हुई और सुरक्षा में चूक और भीड़ बढ़ गई, जिससे दर्जनों लोग खतरनाक तरीके से मेसी के करीब पहुंच गए।

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री का इस्तीफा

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास पूरे प्रोग्राम के दौरान मेसी के काफी करीब देखे गए, तस्वीरों में उन्हें फुटबॉलर की कमर पकड़े हुए देखा गया। उन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को मेसी तक पहुंचने देने का आरोप है। बढ़ते विरोध के बीच, बिस्वास ने जांच पूरी होने तक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

100 करोड़ टूर की लागत, फ्रीज किए अकाउंट

दत्ता ने खुलासा किया कि मेसी को इंडिया टूर के लिए 89 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया था, जबकि 11 करोड़ रुपये टैक्स के तौर पर सरकार को दिए गए, जिससे कुल खर्च 100 करोड़ हो गया। उन्होंने दावा किया कि 30 प्रतिशत फंड स्पॉन्सर से और 30 प्रतिशत टिकटों की बिक्री से आया था। जांचकर्ताओं को दत्ता के फ्रीज किए गए बैंक खातों में 20 करोड़ से ज्‍यादा मिले हैं और उनके घर से दस्तावेज जब्‍त किए गए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या पैसा टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से आया था, जैसा कि दत्ता ने दावा किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

22 Dec 2025 07:32 am

Hindi News / Sports / Other Sports / Messi Event Row: मेसी को गले लगना या छूना पसंद नहीं… SIT की पूछताछ में गिरफ्तार मुख्य ऑर्गनाइज़र के 5 बड़े खुलासे

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

हांगकांग को हराकर भारत ने पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप

India clinch maiden Squash World Cup title
खेल

भारत को मिली बड़ी कामयाबी, 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

Commonwealth Games 2030
अन्य खेल

Syed Modi International 2025: गायत्री गोपीचंद और तृषा जॉली की जोड़ी ने जीत के साथ की शुरुआत

Treesa Jolly and Gayatri Gopichand
खेल

Australian Open 2025: लक्ष्य सेन ने खत्म किया खिताब का सूखा, जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 का खिताब

Lakshya Sen
अन्य खेल

अपनी शादी में जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.