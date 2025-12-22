Messi Event Row: मेसी को गले लगना या छूना पसंद नहीं… SIT की पूछताछ में गिरफ्तार मुख्य ऑर्गनाइज़र के 5 बड़े खुलासे

Messi Event Row: कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा-तफरी की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार मुख्य ऑर्गनाइज़र शताद्रु दत्ता ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। ज्ञात हो कि महंगे टिकट खरीदकर पहुंचे हजारों दर्शकों के बीच कार्यक्रम में तब अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब मेसी गैलरी से मुश्किल से दिखाई दिए। इस पर फैंस में गुस्सा भड़क गया और उन्‍होंने स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की। एसआईटी तोड़फोड़, सुरक्षा में चूक, एक्सेस नियमों के उल्लंघन और इस घटना में आयोजकों और अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।