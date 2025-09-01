Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: देवांक- मनप्रीत के आगे बेदम दिखे मौजूदा चैंपियन, बंगाल वारियर्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया

हरियाणा के लिए शिवम पटारे ने 17 और विनय तेवतिया ने 13 अंक जुटाए. लेकिन उसकी डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहा। मैच के हीरो रहे देवांक ने अंतिम सीटी बजने के बाद मूंछों पर ताव देकर हरियाणा के कोच मनप्रीत सिंह को चुनौती दी।

भारत

Siddharth Rai

Sep 01, 2025

बंगाल वारियर्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया (Photo - PKL 2024/ X)

Bengal Warriorz vs Haryana Steelers, PKL 2025: नीलामी में दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत पाने वाले देवांक दलाल (21) और अपना पहला मैच खेल रहे मनप्रीत (13) की बेहतरीन रेडिंग यूनिट की बदौलत बंगाल वारियर्स ने रविवार को यहां के विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स को 54-44 के अंतर से हरा दिया।

हरियाणा के लिए शिवम पटारे ने 17 और विनय तेवतिया ने 13 अंक जुटाए. लेकिन उसकी डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहा। मैच के हीरो रहे देवांक ने अंतिम सीटी बजने के बाद मूंछों पर ताव देकर हरियाणा के कोच मनप्रीत सिंह को चुनौती दी। बीते सीजन में पटना के लिए खेलने वाले देवांक को फाइनल के बाद जयदीप ने चिढ़ाया था औऱ आज की जीत के बाद देवांक ने जयदीप को चिढ़ाकर हिसाब बराबर किया।

पिछले सीजन में 300 से अधिक रेड प्वाइंट बटोरने वाले देवांक ने अपनी दूसरी रेड पर मल्टीप्वाइंटर के साथ वापसी के संकेत दिए। चार मिनट के खेल में बंगाल की टीम 6-4 से आगे थी लेकिन हरियाणा के लिए शिवम लगातार अंक ले रहे थे। पांच मिनट बाद स्कोर 6-7 था लेकिन देवांक ने एक और मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला तीन का कर दिया। इस बीच बंगाल के डिफेंस ने दूसरी बार नवीन का शिकार किया।

देवांक लेफ्ट कार्नर पर लगातार अंक ले रहे थे। यही कारण था कि बंगाल ने 11-7 की लीड के साथ हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में डाल दिया। हरियाणा के डिफेंस ने हालांकि देवांक को लपक स्कोर 10-11 कर दिया। बंगाल ने हालांकि इसके बाद लगातार दो अंक लेकर 10 मिनट की समाप्ति तक फासला तीन का कर दिया। ब्रेक के बाद बंगाल ने हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में डाला और फिर आलआउट लेकर 18-11 की लीड ले ली।

शिवम ने आलइन के बाद मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला थोड़ा कम किया लेकिन देवांक को यह मंजूर नहीं था। शिवम ने हालांकि एक और मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 15-20 किया और सुपर-10 भी पूरा किया। बंगाल ने इसके बाद अपनी गिरफ्त फिर मजबूत कर फासला 7 का कर दिया। इसके बाद शिवम ने 13वें और 14वें रेड प्वाइंट के साथ स्कोर 18-23 किया।

देवांक भी सुपर-10 पूरा हुआ। इसी बीच नवीन ने तीसरे रेड में खोता खोलकर हाफटाइम तक फासला चार का कर दिया। बंगाल हालांकि सुपर टैकल की स्थिति में थे। हरियाणा के डिफेंस ने देवांक को लपक बंगाल को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर स्कोर 25-26 कर दिया। आलइन के बाद शिवम ने स्कोर बराबर किया। 27-27 के स्कोर पर मनप्रीत ने सुपर रेड के साथ बंगाल को फिर आगे कर दिया। साथ ही उन्होंने सुपर-10 पूरा किया।
देवांक पूरी तरह हरियाणा के डिफेंस पर हावी थे। उन्होंने मौजूदा चैंपियन को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर बंगाल ने 36-29 की लीड ले ली। आलआइन के बाद देवांक ने चार अंक की रेड के साथ हरियाणा को फिर बैकफुट पर धकेल दिया। अब फासला 11 अंक का हो चुका था।

अगली रेड पर शिवम लपके गए। हरियाणा एक बार फिर सुपर टैकल की स्थिति में थे। देवांक गए और दो अंक दिलाए। औऱ फिर बंगाल ने हरियाणा को तीसरी बार आलआउट कर 47-31 के स्कोर के साथ अपनी जीत लगभग पक्की कर ली। आलइन के बाद नवीन को लपक आशीष ने हाई-5 पूरा किया। इस बीच विनय ने एक मल्टीप्वाइंटर लेकिन देवांक हरियाणा को वापसी का कोई मौका नहीं दे रहे थे। अंतिम मिनट तक विनय की बदौलत हरियाणा ने बंगाल को आलआउट किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

