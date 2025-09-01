PKL 2025: देवांक- मनप्रीत के आगे बेदम दिखे मौजूदा चैंपियन, बंगाल वारियर्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया

देवांक भी सुपर-10 पूरा हुआ। इसी बीच नवीन ने तीसरे रेड में खोता खोलकर हाफटाइम तक फासला चार का कर दिया। बंगाल हालांकि सुपर टैकल की स्थिति में थे। हरियाणा के डिफेंस ने देवांक को लपक बंगाल को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर स्कोर 25-26 कर दिया। आलइन के बाद शिवम ने स्कोर बराबर किया। 27-27 के स्कोर पर मनप्रीत ने सुपर रेड के साथ बंगाल को फिर आगे कर दिया। साथ ही उन्होंने सुपर-10 पूरा किया।

देवांक पूरी तरह हरियाणा के डिफेंस पर हावी थे। उन्होंने मौजूदा चैंपियन को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर बंगाल ने 36-29 की लीड ले ली। आलआइन के बाद देवांक ने चार अंक की रेड के साथ हरियाणा को फिर बैकफुट पर धकेल दिया। अब फासला 11 अंक का हो चुका था।