एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किया आठवां स्थान हासिल, अंतिम दिन चीन ने जीता दोहरा स्वर्ण पदक

11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का आज यहां शानदार समापन हुआ। वाटर पोलो के अंतिम दिन चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन शनिवार को चीनी महिला टीम ने फाइनल में जापान को 22-17 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने निर्धारित समय में तनावपूर्ण ड्रॉ के बाद सडन डेथ में ईरान को 16-15 (5-4) से हराया। इस बीच, भारतीय महिला टीम ने अपने क्लासिफिकेशन मैच में हांगकांग के खिलाफ 11-18 से हार के बावजूद कुल मिलाकर 8वां स्थान हासिल किया और 2026 एशियाई खेलों के लिए अपनी योग्यता सुनिश्चित की।