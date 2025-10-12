Patrika LogoSwitch to English

एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किया आठवां स्थान हासिल, अंतिम दिन चीन ने जीता दोहरा स्वर्ण पदक

प्रतियोगिता के आखिरी दिन शनिवार को चीनी महिला टीम ने फाइनल में जापान को 22-17 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने निर्धारित समय में तनावपूर्ण ड्रॉ के बाद सडन डेथ में ईरान को 16-15 (5-4) से हराया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

चीन ने महिला और पुरुष वर्ग में जीता स्वर्ण (Image Source: IANS)

11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का आज यहां शानदार समापन हुआ। वाटर पोलो के अंतिम दिन चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन शनिवार को चीनी महिला टीम ने फाइनल में जापान को 22-17 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने निर्धारित समय में तनावपूर्ण ड्रॉ के बाद सडन डेथ में ईरान को 16-15 (5-4) से हराया। इस बीच, भारतीय महिला टीम ने अपने क्लासिफिकेशन मैच में हांगकांग के खिलाफ 11-18 से हार के बावजूद कुल मिलाकर 8वां स्थान हासिल किया और 2026 एशियाई खेलों के लिए अपनी योग्यता सुनिश्चित की।

अंतिम दिन उत्साही दर्शकों की भीड़ देखी गई और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और युवा आइकन लक्ष्य लालवानी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इन दोनो ने एथलीटों का उत्साहवर्धन किया और एशियाई जलीय खेलों की भावना का जश्न मनाया।

महिलाओं के फाइनल में, चीन ने जापान को 22-17 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। झांग किशुओ ने शानदार 7 गोल करके टीम का नेतृत्व किया, जबकि वांग झुआन (4) और ली लिनयुन (3) ने भी गोल किए। कप्तान सुन याटिंग और यान जिंग ने 2-2 गोल किए, और ली पेयांग, शी जिंगजियारोंग, गुओ चेंगहोंग और झू याजिंग ने एक-एक गोल किया। जापान के लिए कोबायाशी माहो ने सर्वाधिक 6 गोल किए,उसके बाद कप्तान फुकुदा शोका (4), लोरे नीना, सोबाजिमा सकुरा और सांडा युमेका (2-2) ने गोल किए, जबकि बांडो रिको ने 1 गोल किया।

पुरुषों के फ़ाइनल में, चीन ने ईरान पर 16-15 से रोमांचक जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इस मैच का फ़ैसला एक कड़े मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट (5-4) से हुआ। चीन के लिए कप्तान चेन यिमिन और चू चेंगहाओ ने 2-2 गोल किए, जबकि यू लिजुन, झांग जिनपेंग, वांग बेई, लू यी, यांग शांगलिन, कै युहाओ और झू गेंगमिन ने 1-1 गोल किया। ईरान के लिए, शम्स अरमान ने 5 गोलों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जबकि अघाई करीम ओमिद और घविदेलहाजियाघा अमीन ने 2-2 गोल किए, और मेहरीकोनेशाहरी अलीरेज़ा और एडम मर्साद ने एक-एक गोल किया।

महिलाओं का कांस्य पदक मैच बेहद रोमांचक रहा, जहाँ कज़ाकिस्तान ने थाईलैंड को एक तनावपूर्ण पेनल्टी शूटआउट (3-2) में 9-8 से हरा दिया। कपलुन विक्टोरिया और वोरोन्त्सोवा ओल्गा ने दो-दो गोल किए, जबकि एनोसोवा वेलेरिया और रुदनेवा मिलेना ने एक-एक गोल किया। थाईलैंड के लिए क्वांटोंगटानारी थानिदाकर्ण, पुक्कामन पनीता, कैप्टन थिनविलाल जनिस्टा, कोंगचौय थानिता, रुआंग्सप्पाइसन रक्सिना और क्वांटोंगटानारी पिट्टयापोर्न ने एक-एक गोल किया।

पुरुषों के कांस्य पदक मैच में भी कज़ाकिस्तान ने जापान को 16-14 से हराकर जीत हासिल की। कैप्टन रुडे मिखाइल ने शानदार 8 गोल दागे, जबकि श्मिडर एलेक्सी और बोब्रोव्स्की मस्टीस्लाव ने 2-2 गोल किए। इसके अलावा त्सोय एडुआर्ड, शाकेनोव मूरत, अख्मेतोव रुस्लान और अकिम्बे अल्दियार ने 1-1 गोल किया। जापान के लिए, कप्तान उरा एनिशी ने 4 गोल किए, जबकि लोरे जुन और मोरिया युकी ने 3-3 गोल किए, जबकि माएदा तोशीयुकी, माएदा अत्सुया और मात्सुनो रयोसुके ने 1-1 गोल किया।

महिला वर्ग में, सिंगापुर ने उज़्बेकिस्तान को 18-17 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया। हांगकांग से 11-18 से हारने के बाद भारतीय महिलाओं ने अपना सफर आठवें स्थान पर समाप्त किया और एशियाई खेलों का टिकट हासिल किया।
पुरुष वर्ग के मैचों में, सिंगापुर ने थाईलैंड को 14-12 से हराकर पाँचवाँ स्थान हासिल किया, जबकि हांगकांग ने उज़्बेकिस्तान को 16-15 से हराकर सातवाँ स्थान हासिल किया।

Published on:

12 Oct 2025 02:57 pm

एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किया आठवां स्थान हासिल, अंतिम दिन चीन ने जीता दोहरा स्वर्ण पदक

