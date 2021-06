फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं। हाल ही रोनाल्डो ने ऐसा कुछ किया कि उनकी वजह से एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब इस मामले में श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने भी कूद गए हैं। दरअसल, हाल ही यूरो कप में पुर्तगाल के पहले मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने उनके सामने टेबल पर रखी सॉफ्ट ड्रिंक की दो बोतलों को उठकार साइड में रख दिया था। इसके बाद उस सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी के शेयर गिर गए थे, जिसकी वजह से कंपनी को 293 करोड़ का नुकसान हुआ। अब श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महेला जयवर्धने ने रोनाल्डो की पोल खोल दी है।

यूजर ने महेला जयवर्धने को किया ट्रोल

जहां रोनाल्डो के इस कदम से सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को करोड़ों का झटका लगा, वहीं लोग इस काम के लिए रोनाल्डो की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग रोनाल्डो का उदारहण देकर उन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटिज को ट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार करते हैं। हाल ही एक ऐसे ही यूजर ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा को ट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद महेला जयवर्धने ट्रोलर को शानदार जवाब भी दिया।

Oops!!! You did it again!! should do the sky dive with out the parachute next time 🤔 https://t.co/PGpMJ7irjd pic.twitter.com/1E6ec56qiS