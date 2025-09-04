PKL 2025: टाइब्रेकर में हरियाणा स्टीलर्स ने खोला जीत का खाता, यू मुंबा को हैट्रिक से रोका

टाईब्रेकर में रोहित पहली रेड पर गए लेकिन लपके गए। हरियाणा 1-0 से आगे हो गए। फिर शिवम सुपर रेड के साथ हरियाणा को 4-0 से आगे कर दिया। इसके बाद अजीत रेड पर गए औऱ जयदीप ने एक अंक लुटा दिया। स्कोर 1-4 था। फिर विनय ने हरियाणा के लिए रेड कर एक अंक ले लिया। हरियाणा 5-1 से आगे थे। फिर जफरदानेश रेड पर आए और जयदीप ने फिर अंक लुटा दिया। स्कोर 2-5 था। हरियाणा के लिए तीसरी रेड पर जयसूर्या आए और रिंकू को बाहर कर स्कोर 6-2 कर दिया। इसके जयदीप ने संदीप को भी एक अंक दे दिया। स्कोर 3-6 था। फिर मुंबा ने राहुल को लपक लिया। स्कोर 5-6 था। हरियाणा के लिए अंतिम रेड पर नवीन आए लपके गए लेकिन इससे पहले वह बोनस ले चुके थे। इस तरह हरियाणा ने 7-6 से यह मैच जीत लिया।