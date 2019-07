जिंदगी की जंग हारा रशियन बॉक्सर मैक्सिम दादाशेव, फाइट के दौरान लगी थी सिर में चोट

नई दिल्ली। अक्सर खेल के दौरान खिलाड़ियों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान पर तो कभी फुटबॉल के मैदान से, लेकिन इस बार बॉक्सिंग रिंग में एक रशियन खिलाड़ी की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। बॉक्सिंग रिंग में मैक्सिम दादाशेव को सिर में इतनी गंभीर चोट लगी कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दादाशेव की हुई थी सर्जरी

बीते शुक्रवार को आईबीएफ जूनियर वेल्टरवेट टाइटल के एलिमिनेटर बाउट में रूस के 28 साल के मुक्केबाज मैक्सिम दादाशेव का मुकाबला सुब्रिल मटियास से था। फाइट के दौरान दादाशेव को सिर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में दादाशेव की सर्जरी हुई, लेकिन ये खिलाड़ी जिंदगी की जंग हार गया। शनिवार को डॉक्टर्स ने उनके ब्रेन को डेड घोषित कर दिया और मंगलवार को इस खिलाड़ी की मौत हो गई।

11वें राउंड में ट्रेनर ने रूकवा दी थी फाइट

मैक्सिम दादाशेव पिछले 13 मुकाबलों से अजेय थे। मटियास के खिलाफ भी उनकी फाइट आक्रामक चल रही थी, लेकिन 11वें राउंड के बाद दादाशेव के ट्रेनर ने फाइट रुकवा दी। उन्होंंने देखा कि दादाशेव काफी अधिक चोटिल हो गए हैं। जब ट्रेनर मैकग्रिथ ने बताया कि उन्होंने फाइट रुकवा दी है ताे दादाशेव ने अपना सिर हिलाया। ट्रेनर ने कहा कि अगर वह नहीं रुकवाते तो रैफरी रुकवा देते। अधिक चोटिल होने के कारण यह मुक्केबाज उल्टियां भी करने लगा।

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt