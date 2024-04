OTT पर देखें Ajay Devgn की ये धांसू फिल्में, कॉमेडी-एक्शन का मिलेगा फुल डोज

मुंबईPublished: Apr 02, 2024 02:59:41 pm Submitted by: Riya Chaube

Ajay Devgn Movies on OTT: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'शैतान' (Shaitaan) बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तहलका मचा रही है। वहीं ओटीटी (OTT) पर भी अजय देवगन की कई बेहतरीन फिल्में अवेलेबल हैं। जिनको आप घर पर ही बैठकर देख सकते हैं।

OTT पर अजय देवगन की फिल्में

OTT Movies: अजय देवगन की धांसू फिल्में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रही हैं, जिनका लुत्फ आप अपने घर पर बैठकर उठा सकते हैं। इस लिस्ट में 'दृश्यम' से लेकर 'सिंघम' तक बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं कि आप इन फिल्मों को किन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।



टोटल धमाल (Total Dhamaal on OTT)

अजय देवगन की फिल्म 'टोटल धमाल' एक कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें बोमन ईरानी, अरशद वारसी, रितेश देशमुख,अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित अहम रोल में नजर आए थे।



दृश्यम (Drishyam on OTT)

ये एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अजय देवगन ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। 'दृश्यम' अजय देवगन की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से एक है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।



रेड (Raid on OTT)

इस मूवी में अजय देवगन ने सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक का किरदार निभाया था। इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला 'रेड' में अहम किरदारों में नजर आए थे। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।