Pakistan में हिन्दुओं ने धूमधाम से मनाई दीपावली, प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी बधाई

कराची। देश-दुनिया में शनिवार को प्रकाश का पर्व दीपावली धूमधाम ( Deepawali Celebration 2020 ) से मनाई गई। दुनियाभर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रहने वाले हिन्दुओं ने दीपावाली ( Diwali Celebration In Pakistan ) का जश्न मनाया। हिन्दु समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के कराची शहर में पूरे जोश के साथ दीपावली मनाई और एक-दूसरे को बधाई दी।

इस विशेष मौके पर कराची स्थित स्वामी नारायण मंदिर को खास तौर से सजाया गया था और तरह-तरह के लाइटों से रोशनी की गई। साथ ही रंगोली बनाकर सजावट की गई। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे।

दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभी हिन्दुओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'हमारे सभी हिंदू नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं।’ बता दें कि पाकिस्तान में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

Pakistan: Members of the Hindu community celebrated #Diwali at Karachi's Swami Narayan Temple which was illuminated to mark the occasion last night. pic.twitter.com/BaMc3dYKip