Pakistan: इमरान सरकार के खिलाफ अमरीकी दूतावास का विवादित ट्वीट, बवाल के बाद मांगी माफी

इस्लामाबाद। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ( US President Election Result 2020 ) आ चुके हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) की करारी शिकस्त के बाद व्हाइट हाउस से उनका बाहर जाना तय हो गया है। हालांकि अभी भी वे अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन की जीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

भले ही चुनाव परिणाम आ चुके हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ( Joe Biden ) भारी बहुमत के साथ जीत गए हों, लेकिन इसके बावजूद सियासी घमासान जारी है और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

इसी जुबानी तीर चलाने के चक्कर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित अमरीकी दूतावास ( US Embassy In Pakistan ) ने एक विवादित ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया।

इमरान सरकार पर साधा निशाना

आपको बता दें कि अमरीकी दूतावास ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। इसमें अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बहाने पाकिस्तान की इमरान सरकार पर निशाना साधा गया था। दरअसल, पाकिस्तानी सांसद अहसान इकबाल ने ट्रंप की हार को लेकर एक ट्वीट किया था और कैप्शन में लिखा था 'पाकिस्तान में भी एक है, उन्हें भी जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा’।

अब अहसान इकबाल के इस ट्वीट को इस्लामाबाद स्थित अमरीकी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया। इसके बाद देखते ही देखते इसपर बवाल बढ़ गया।

Dear Followers: The U.S. Embassy Islamabad Twitter account was accessed last night without authorization. The U.S. Embassy does not endorse the posting or retweeting of political messages. We apologize for any confusion that may have resulted from the unauthorized post.