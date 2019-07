अमरीका में भी नवाज शरीफ को नहीं भूले इमरान, जेल में एसी-टीवी की सुविधा न देने का एलान

लाहौर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अमरीका यात्रा ( imran khan us visit ) इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस यात्रा से अब तक कई ऐसे वाकए सामने आ रहे, जिससे इमरान की जग हंसाई हो रही है। जहाँ इमरान की अगवानी और उनके मेट्रो में यात्रा करने की खबर पर लोग हंस रहे हैं, वहीं इन सबसे बेखबर इमरान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है।

50 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ पर निशाना

पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि जेल में बंद नवाज शरीफ को लग्जरी के सामान नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। इमरान ने कहा कि, 'शरीफ अपनी एयर कंडीशन वाली जेल में घर का खाना मांगते हैं। उनकी बैरक में टीवी भी लगाया गया है।' इमरान ने कहा कि उनकी सरकार इस बात का पूरा ध्यान देगी कि सजा काट रहे शरीफ को किसी तरह की खास सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाएं।

इमरान ने अपने 50 मिनट के भाषण में शरीफ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा,'नवाज शरीफ को जेल में भी घर का खाना, एसी और टीवी की सुविधा चाहिए। लेकिन ऐसा मुल्‍क जहां आधी आबादी एसी या टीवी की सुविधा से वंचित है, वहां ये किस तरह की सजा है?'

Maryam keep on shouting, I will withdraw facility of TV, AC from Nawaz Sharif in jail: PM

