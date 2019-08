अनुच्छेद 370: पाक सेना का बयान, कश्मीरियों के लिए किसी भी हद तक मदद को तैयार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मंगलवार को सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

अनुच्छेद 370: पाकिस्तान में तनाव, भारतीय उच्चायोग ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की

CCC on Kashmir situation at GHQ. Forum fully supported Government’s rejection of Indian actions regarding Kashmir. Pakistan never recognised the sham Indian efforts to legalise its occupation of Jammu & Kashmir through Article 370 or 35-A decades ago; ...(1of2). pic.twitter.com/MlwNJTSDGa