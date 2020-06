पाकिस्तानी सांसद ने बताया Corona का अजीबो-गरीब इलाज, कहा- टिड्डों को खाने से ठीक होते हैं संक्रमित मरीज

रियाज ने देश की नैशनल असेंबली ( National Assembly ) में कोरोना वायरस पर चर्चा ( Discussion on coronavirus ) के दौरान बोलते हुए कहा 'ऐसा साबित हो चुका है कि वायरस के खिलाफ टिड्डे प्रतिरोधक क्षमता ( Immunity system ) बढ़ाते हैं।

इस्लामाबाद। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Epidemic ) से आज पूरी दुनिया जूझ रही है और इसका इलाज ढूंढने के लिए शोधकर्ता व वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के एक सांसद ( Pakistani Lawmaker ) ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से बचने के लिए एक अजीबो-गरीब उपाय बताया है।

जहां एक ओर पाकिस्तान में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टिड्डियों ( Locusts ) के हमले से पाकिस्तान बेहाल है। इसी बीच पाकिस्तानी सांसद और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ( PTI ) के नेता रियाज फतयाना ( Riyaz Fatayana ) ने कहा है कि टिड्डियों को खाने से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ठीक हो जाता है। उन्होंने टिड्डों को कोरोना का इलाज बताया है।

रियाज ने कहा है कि ऐसा माना जाता है कि टिड्डे खाकर कोरोना वायरस ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इसपर शोध करने की मांग भी कर दी है।

Pakistan में Corona से 45 डॉक्टर्स समेत 65 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत, UN ने कहा- इमरान सरकार नाकाम

रियाज ने देश की नैशनल असेंबली ( National Assembly ) में कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा 'ऐसा साबित हो चुका है कि वायरस के खिलाफ टिड्डे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इसलिए अगर इस बारे में रिसर्च होती है तो देश महामारी से खुद ही निपट लेगा और सरकार को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी।'

इमरान सरकार के मंत्री बता चुके हैं COVID-19 का अर्थ

आपको बता दें कि रियाज इससे पहले भी इस तरह के अजीबो-गरीब बयान दे चुके हैं। कानून और इंसाफ मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष रियाज ने कुछ दिन पहले देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर महंगाई पर काबू पाना है तो लोगों को महंगी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए।

मालूम हो कि इससे पहले एक टीवी चर्चा के दौरान इमरान सरकार की मंत्री जरताज गुल ( Jartaj Gul ) ने COVID-19 का अलग ही अर्थ दुनिया को बताया था। उन्होंने कहा था कि COVID-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है।

टिड्डों के कारण पाकिस्तान में घोषित हो चुका है नैशनल इमर्जेंसी

आपको बता दें कि पाकिस्तान में टिड्डों के हमलों ( Locusts Attack In Pakistan ) के कारण हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नैशनल इमर्जेंसी ( National Emergency ) तक घोषित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इससे निपटने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार भी लगा चुका है। टिड्डियों के कारण पाकिस्तान में काफी फसल बर्बाद हुआ है। सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाली कपास और गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ।

संयुक्त राष्ट्र के फूड ऐंड अग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ( Food and Agriculture Organization of the United Nations ) के मुताबिक अगर पाकिस्तान में 25% फसलों को भी नुकसान हुआ, तो देश को 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में खाद्यान की कीमतों में इजाफा हो सकता है और पहले से बदहाल पाकिस्तान को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है।

पाकिस्तान में कोरोना से 3800 से अधिक की मौत

मालूम हो कि पाकिस्तान में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आलम ये है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गया है तो वहीं 3800 से अधिक की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 190,839 हो चुकी है, जबकि मरने वालो की संख्या 3806 तक पहुंच गई है।

Pakistan के 100 से ज्यादा सांसद-विधायक कोरोना संक्रमित, रेल मंत्री से स्पीकर तक हो चुके हैं वायरस के शिकार

पाकिस्तान में अब तक सौ से अधिक सांसद, विधायक और नेता कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। इनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले बड़े नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकन अब्बासी, नवाज शरीफ के भाई और विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख शहबाज शरीफ आदि का नाम शामिल हैं।