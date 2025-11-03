Pali News : ट्रक से बरामद अवैध शराब की कीमत 75 लाख, गिरफ्तार मामा-भांजा 10 दिन के रिमांड पर

पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में तस्करी के आरोपी मामा-भांजा।
पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी में लिप्त दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 75 लाख रुपए कीमत की 471 पेटियां अंग्रेजी शराब जब्त की हैं, जिसे गुजरात ले जाने की तैयारी थी। ट्रक में शराब के कर्टन काले पाउडर के डिब्बों के बीच छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों का बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाकर दोनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने बताया कि सूचना मिली थी कि पंजाब से भारी मात्रा में शराब पाली की ओर लाई जा रही है। इस पर एएसपी विपिन कुमार शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। थाना प्रभारी हनुवंत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम ने नया गांव ओवरब्रिज के पास संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक को थाने लाकर मजदूरों की मदद से काले पाउडर के बॉक्स खाली कराए गए, जिनके भीतर चार-पांच ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कर्टन छिपे मिले। पुलिस ने कुल 471 कर्टन शराब बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने ट्रक और शराब दोनों को जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस ने बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेद्ध के सारला गांव निवासी देवाराम (29) पुत्र आदुराम और धूडावा निवासी उसके भांजे रमेश (20) पुत्र तेजाराम को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पंजाब के लुधियाना से शराब भरकर गुजरात सप्लाई के लिए निकले थे। देवाराम के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी का मामला दर्ज है। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों का बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस आरोपियों से सप्लाई नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है।
ट्रांसपोर्ट नगर थाने के कांस्टेबल रामनिवास जाट और जस्साराम कुमावत की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। उनकी तत्परता को पुलिस अधीक्षक सिधू ने गैलेंट्री अवॉर्ड देकर सम्मानित किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गुजरात में शराब सप्लाई के लिए किस नेटवर्क से जुड़े थे।
