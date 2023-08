यहां बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी को बातों मेंं उलझा, दो लाख रुपए का सोना लेकर फरार

पालीPublished: Aug 29, 2023 05:56:23 pm Submitted by: Suresh Hemnani

तीस ग्राम सोना पार, मामला दर्ज

वारदात करने के बाद बाइक पर सवार होकर जाते बदमाश

Theft of Gold Worth Two Lakh in Pali : पाली जिले के सोजत वृत के बगड़ी नगर पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना चकला बाजार में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान पर मंगलवार को दिनदहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध ज्वेलरी व्यापारी को बातों मेंं उलझा कर तीस ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। जिनकी बगड़ी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।