पाली में सनसनी: दो भाइयों ने खाया विषाक्त, एक की मौत; चेन्नई पुलिस पर गंभीर आरोप

घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। प्रथम दृष्टया मामला केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि कथित मानसिक दबाव, धमकी और पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। यदि वाकई पूछताछ के नाम पर किसी व्यक्ति को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने अपनी जान दे दी, तो यह कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। किसी भी जांच एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। “धमकी देकर कबूलनामे” जैसी बातें यदि सही पाई जाती हैं, तो यह न्याय प्रणाली की साख को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही, बिना पर्याप्त साक्ष्य के केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के आधार पर किसी को आरोपी की तरह ट्रीट करना भी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। इस घटना का एक और दुखद पहलू है—दूसरे भाई का भी भय और सदमे में आकर जहर खा लेना। यह दिखाता है कि परिवार पर मानसिक दबाव कितना गहरा था। ऐसी घटनाएं समाज में डर और अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं।