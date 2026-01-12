नेशनल हाईवे-39 पर फूटा किसानों का गुस्सा! लगाया 5 किलोमीटर लंबा जाम

मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर पहुंचीं और किसानों को समझाइश दी। उन्होंने जल्द ही डीएपी व यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त किया और यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका।



हालांकि, किसानों का कहना है कि हर वर्ष बुवाई के समय खाद की किल्लत गंभीर समस्या बन जाती है और मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद किसानों में असंतोष बना हुआ है और खाद आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

