बिहार में एक साथ 12 अधिकारी निलंबित, कर रहे थे बड़ा खेल, जांच में आई चौंकाने वाली बातें

जानकारों का मानना ​​है कि यह मामला सिर्फ़ राशन वितरण का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। सरकार ने साफ़ कहा है कि जनता के हितों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जाँच पूरी होने तक कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद राज्य की राशन व्यवस्था में कितना सुधार आता है और क्या आगे और बड़े नाम उजागर होंगे। फिलहाल बिहार में खाद्य आपूर्ति में लापरवाही को लेकर सरकार का यह बड़ा कदम राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।