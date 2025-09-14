Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार में एक साथ 12 अधिकारी निलंबित, कर रहे थे बड़ा खेल, जांच में आई चौंकाने वाली बातें

बिहार में घटिया अनाज की आपूर्ति और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के खुलासे के बाद 12 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मामले में जांच चल रही है आगे भी निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 14, 2025

bihar suspension news
बिहार के अधिकारी सस्पेंड (photo-patrika)

बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में घटिया खाद्यान्न आपूर्ति का बड़ा खेल सामने आया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की चल रही जाँच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आने के बाद एक साथ 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे सतत निगरानी एवं विशेष जाँच अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

घटिया अनाज पहुंचाने पर कार्रवाई

निलंबित अधिकारियों में 6 सहायक प्रबंधक और 6 गुणवत्ता नियंत्रक शामिल हैं। विभागीय जाँच में पाया गया कि ये अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे थे और उनकी निगरानी में राशन दुकानों तक घटिया अनाज पहुँचाया जा रहा था। कई जगहों पर खाद्यान्न समय पर नहीं पहुँचा, कई जगहों पर गुणवत्ता मानक से कम पाई गई और वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ सामने आईं।

ये भी पढ़ें

Special Train: त्योहारी सीजन में बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी! रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन, सीट की समस्या होगी दूर
पटना
image

10,735 दुकानों को नोटिस

इससे पहले शुक्रवार को 6 आपूर्ति निरीक्षकों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। विभाग ने पूरे राज्य में "शून्य कार्यालय दिवस" ​​अभियान के तहत विशेष जाँच शुरू कर दी है। इस दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता, मात्रा और समय पर उपलब्धता की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। अब तक कुल 53,869 राशन दुकानों में से 49,209 का निरीक्षण पूरा हो चुका है। जाँच में 10,735 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 108 दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 178 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

कागजों पर हुआ अनाज वितरण

जाँच ​​में यह भी सामने आया है कि कई जगहों पर कागजों पर अनाज वितरण दर्ज किया गया, लेकिन हकीकत में गरीबों तक अनाज पहुँचा ही नहीं। कई जगहों पर पुराना और खराब अनाज दिया जा रहा था। कुछ जगहों पर वितरण केंद्रों पर स्टॉक की कमी का हवाला देकर वास्तविक ज़रूरतमंदों को अनाज नहीं दिया जा रहा था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, निलंबित अधिकारी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए हैं। जाँच प्रक्रिया अभी जारी है और कई अन्य अधिकारियों और दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की उम्मीद है।

जांच पूरी होने तक होती रहेगी कार्रवाई

जानकारों का मानना ​​है कि यह मामला सिर्फ़ राशन वितरण का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। सरकार ने साफ़ कहा है कि जनता के हितों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जाँच पूरी होने तक कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद राज्य की राशन व्यवस्था में कितना सुधार आता है और क्या आगे और बड़े नाम उजागर होंगे। फिलहाल बिहार में खाद्य आपूर्ति में लापरवाही को लेकर सरकार का यह बड़ा कदम राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री कल बिहार को देंगे 45,000 करोड़ की सौगात, विकास को लेकर विपक्ष पर बरसे दिलीप जायसवाल
पटना
Dilip Jaiswal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

14 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में एक साथ 12 अधिकारी निलंबित, कर रहे थे बड़ा खेल, जांच में आई चौंकाने वाली बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.