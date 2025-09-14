प्रधानमंत्री कल बिहार को देंगे 45,000 करोड़ की सौगात, विकास को लेकर विपक्ष पर बरसे दिलीप जायसवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार आ रहे हैं। उनके पूर्णिया दौरे को लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल बिहार को 45,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इनमें थर्मल पावर परियोजनाओं से लेकर कई नई ट्रेनों को झंडा दिखाकर रवाना करने, सड़क और रेलवे से जुड़ी योजनाओं तक शामिल हैं। यह निवेश बिहार की विकास यात्रा को नई गति देगा और राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों को देखकर विपक्ष पूरी तरह से घबरा गया है। उन्होंने कहा, “विपक्ष को बैलगाड़ी पसंद है, उन्हें विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें उल्टा-पुल्टा काम करना पसंद है। कभी प्रधानमंत्री की मां का वीडियो जारी करते हैं, कभी जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है।”
प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो किसी नीति पर बात करना, बिहार के भविष्य की बात करना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी का ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, तो राज्य के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा करते हैं।
दिलीप जायसवाल ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बिहार के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। थर्मल पावर परियोजनाओं से लेकर रेलवे और सड़क परियोजनाओं तक कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। इससे न केवल ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य में यातायात और कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार, उद्योगों को नई ऊर्जा और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा, 'हम बिहार के हर वर्ग के साथ खड़े हैं। हमारा मिशन है कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं बिहार को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगी।'