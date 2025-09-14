प्रधानमंत्री कल बिहार को देंगे 45,000 करोड़ की सौगात, विकास को लेकर विपक्ष पर बरसे दिलीप जायसवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार आ रहे हैं। उनके पूर्णिया दौरे को लेकर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल बिहार को 45,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इनमें थर्मल पावर परियोजनाओं से लेकर कई नई ट्रेनों को झंडा दिखाकर रवाना करने, सड़क और रेलवे से जुड़ी योजनाओं तक शामिल हैं। यह निवेश बिहार की विकास यात्रा को नई गति देगा और राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।