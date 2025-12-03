समस्तीपुर: दो बच्चों की मां ने बताया पति, धरना दिया तो जेल सुप्रिटेंडेंट से हुई थाने में पूछताछ

अमृता। फोटो-सोशल साइट एक्स
समस्तीपुर के जेल सुप्रिटेंडेंट मेरे पति हैं। वर्ष 2022 से हम दोनों पति‑पत्नी की तरह साथ रह रहे थे,लेकिन अब वह मुझसे बात नहीं करता और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। पिछले 10 दिनों से जेल अधीक्षक के सरकारी आवास के बाहर धरना दे रही महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह बात कही। महिला के बयान पर पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद सहायक जेल अधीक्षक से भी पूछताछ की है।
महिला अमृता कुमारी ने कहा कि समस्तीपुर के दलसिंहसराय कोनैला उप‑कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने वर्ष 2022 में गया के विष्णुपद मंदिर में उससे शादी की थी। शादी के बाद दोनों पति‑पत्नी की तरह साथ रह रहे थे, परन्तु अब वह अपने माता‑पिता के दबाव में उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। अमृता कुमारी ने आदित्य कुमार पर यौन शोषण का भी गंभीर आरोप लगाया है।
अमृता, बिहार के नवादा की रहने वाली विजय शंकर की पत्नी हैं। विजय शंकर ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया हुआ है। तलाक से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ही आदित्य और अमृता एक‑दूसरे के करीब आए और फिर गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली। अमृता का आरोप है कि तीन साल साथ रहने के बाद आदित्य अपने परिवार के दबाव में उसे छोड़ना चाह रहा है। अमृता का कहना है कि शादी से पहले ही दोनों बच्चों (बेटी और बेटा) के बारे में आदित्य कुमार को पता था। इसके बाद उन्होंने साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि, साक्ष्य के रूप में शादी की कोई फोटो या वीडियो अमृता के पास नहीं है।
इधर, आदित्य कुमार के पिता दिलीप सिंह ने कहा कि अमृता का तलाक अभी कोर्ट में पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। साथ ही उन्होंने अमृता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उनके बेटे से दस लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है, जबकि अमृता इन आरोपों को नकार रही है।
पुलिस ने महिला और उसके बच्चों से पूछताछ की है। महिला का मेडिकल परीक्षण पुलिस की निगरानी में कराया गया। जांच के बाद उसे समस्तीपुर महिला थाना भेज दिया गया। इस संबंध में दलसिंहसराय के एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच कर रही है।
सहायक जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए पुलिस ने मंगलवार को थाना बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
