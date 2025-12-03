समस्तीपुर: दो बच्चों की मां ने बताया पति, धरना दिया तो जेल सुप्रिटेंडेंट से हुई थाने में पूछताछ

अमृता, बिहार के नवादा की रहने वाली विजय शंकर की पत्नी हैं। विजय शंकर ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया हुआ है। तलाक से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ही आदित्य और अमृता एक‑दूसरे के करीब आए और फिर गया के विष्णुपद मंदिर में शादी कर ली। अमृता का आरोप है कि तीन साल साथ रहने के बाद आदित्य अपने परिवार के दबाव में उसे छोड़ना चाह रहा है। अमृता का कहना है कि शादी से पहले ही दोनों बच्चों (बेटी और बेटा) के बारे में आदित्य कुमार को पता था। इसके बाद उन्होंने साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि, साक्ष्य के रूप में शादी की कोई फोटो या वीडियो अमृता के पास नहीं है।