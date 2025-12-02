Patrika LogoSwitch to English

Bihar Assembly Session 2025: बाहुबली की पत्नी विभा देवी नहीं पढ़ पाई शपथ पत्र, जानिए पास बैठी छोटकी से क्या कुछ कहा?

Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानसभा में सोमवार को प्रोटेम स्पीकर को सही ढंग से पढ़ने के लिए कई विधायकों को शपथ ग्रहण के दौरान टोकना पड़ा, और कई विधायक अटक‑अटक कर शपथ पूरी कर पाए।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 02, 2025

बिहार विधानसभा

बिहार विधानसभा

Bihar Assembly Session 2025: 18वीं विधानसभा के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के दौरान कई लोग शपथ लेने में अटक गए। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने ऐसे कई विधायकों को रोका‑टोका और सही उच्चारण पर ध्यान दिलाया। फिर भी जब वे शपथ सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ी। ऐसा ही एक वाक्या बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा की विधायक विभा देवी के साथ हुआ। सही उच्चारण न कर पाने पर उन्होंने पास में बैठीं मनोरमा देवी से कहा, “छुटकी पढ़ ना, बता ना।” तब पास में बैठीं मनोरमा देवी ने उन्हें शपथ पत्र पढ़ने में मदद की। इस दौरान आसपास बैठे विधायक पीछे मुड़कर देखते दिखे।

स्पीकर ने गलत पढ़ने पर टोका

इसी प्रकार, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता ने अपने शपथ‑पत्र से अलग शपथ‑पत्र पढ़ने की कोशिश की। वह शपथ के दौरान बुद्ध और अंबेडकर का नाम लेने लगीं, जिसपर स्पीकर ने उन्हें टोका। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उन्हें रोका, जिसके बाद उन्होंने सही शपथ‑पत्र पढ़ा। वह पहली बार सदन में पहुंची हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं बेतिया के विधायक रेणु देवी ने शपथ लेते समय गलती की और दो बार में शपथ पूरी कर पाईं। वहीं, कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास तीन बार में शपथ पूरी कर पाए। कृष्णनंदन पासवान ने ईश्वर और सत्यनिष्ठा दोनों की शपथ ली, पर प्रोटेम स्पीकर ने टोका और कहा कि एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद पासवान ने सुधार कर शपथ पढ़ी। रामकृपाल यादव शपथ लेने के बाद तेजस्वी के गले लगे, जिससे कई तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई।

सदन के अंदर का परिदृश्य बदला था

सोमवार को विधानसभा पूरी तरह डिजिटल थी। विधायकों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए थे, जबकि दीवार पर लाइव टेलीकास्ट करने वाला टेलीविजन लगा था, जिस पर सदन की कार्यवाही दिख रही थी। सदन की 85 % सीटों पर एनडीए के विधायक थे। विपक्षी बेंच पर तेजस्वी यादव पहली पंक्ति में, पहले स्थान पर बैठे थे।

प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ

18वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही, प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इससे पहले, विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह ने राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान का शपथ ग्रहण संबंधी संदेश पढ़ा, जिसके तहत उन्हें प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया गया था।

