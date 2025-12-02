Bihar Assembly Session 2025: बाहुबली की पत्नी विभा देवी नहीं पढ़ पाई शपथ पत्र, जानिए पास बैठी छोटकी से क्या कुछ कहा?

Bihar Assembly Session 2025: 18वीं विधानसभा के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के दौरान कई लोग शपथ लेने में अटक गए। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने ऐसे कई विधायकों को रोका‑टोका और सही उच्चारण पर ध्यान दिलाया। फिर भी जब वे शपथ सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ी। ऐसा ही एक वाक्या बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा की विधायक विभा देवी के साथ हुआ। सही उच्चारण न कर पाने पर उन्होंने पास में बैठीं मनोरमा देवी से कहा, “छुटकी पढ़ ना, बता ना।” तब पास में बैठीं मनोरमा देवी ने उन्हें शपथ पत्र पढ़ने में मदद की। इस दौरान आसपास बैठे विधायक पीछे मुड़कर देखते दिखे।