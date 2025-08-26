Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: विजय सिन्हा और अशोक चौधरी फिर उलझे, पढ़िए बार बार क्यों भिड़ जाते हैं ये दोनों बड़े नेता

Bihar Politics बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी नेता और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और जदयू कोटा से मंत्री अशोक चौधरी आपस में उलझ गए। 36 दिनों के अंदर ये दोनों दूसरी बार उलझे हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 26, 2025

Ashok Choudhary
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी फोटो-Dr. Ashok Choudhary FB

Bihar Politics बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद बिहार के दो बड़े नेता एक बार फिर से उलझ गए हैं। 36 दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी आपस में उलझ गए थे। दरअसल, आज अशोक चौधरी कृषि फर्म की जमीन को सरकार की योजना के लिए विजय कुमार सिन्हा से ट्रांसफर करने की जिद कर रहे थे। जबकि विजय कुमार सिन्हा का कहना था कि कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है। कृषि विभाग नियम के अनुसार ही दूसरे विभाग को देगी। इसपर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों आपस में भिड़ गए।

क्यों उलझे दोनों नेता?

सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी को अपने ग्रामीण विभाग विभाग देखने की नसीहत तक दे दी है। कहा जा रहा कि इन दोनों नेता के बीच यह विवाद बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट को लेकर है। यही कारण है कि ये लोग बार बार आपस में उलझ जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के परिवार के साथ चार्चा का शेयर किया वीडियो, लिखा-यात्रा, वोट चोरी और गांधी जी….
पटना
Rahul Gandhi

एनडीए की बैठक में भी भिड़े थे दोनों

बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 21 जुलाई को एनडीए विधायक दल की बैठक में भी दोनों नेता आपस में भिड़ गए थे। इस बैठक में भी विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तकरार हुई थी। बीजेपी विधायकों ने अशोक चौधरी के ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे। फिर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे दी थी।

ये भी पढ़ें

वोटर अधिकार यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हुई शामिल, मां जानकी मंदिर में भी करेंगी पूजा
पटना
Priyanka Gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

26 Aug 2025 07:41 pm

Published on:

26 Aug 2025 07:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: विजय सिन्हा और अशोक चौधरी फिर उलझे, पढ़िए बार बार क्यों भिड़ जाते हैं ये दोनों बड़े नेता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.