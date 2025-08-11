आकाश दीप का इंग्लैंड विजय के बाद भव्य स्वागत, रोहतास में मनी दिवाली

25 वर्षीय आकाश दीप ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 10 विकेट झटके हैं। मैच में उनकी धारदार गेंदबाजी ने विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह बनाने वाले इस तेज गेंदबाज ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। गांव की चौपाल से लेकर स्कूल के मैदान तक हर जगह बस आकाश दीप की चर्चा थी। स्थानीय पंचायत और खेल संघों ने उनके सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया, जहां उन्हें शॉल और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। आकाश दीप ने कहा कि देश के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा सपना है। सभी का प्यार और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना।