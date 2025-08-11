11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika Logo

पटना

आकाश दीप का इंग्लैंड विजय के बाद भव्य स्वागत, रोहतास में मनी दिवाली

भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप विदेश से अपने घर बिहार के रोहतास में स्थित बड्डी लौट आए हैं।

पटना

Ashish Deep

Aug 11, 2025

भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल के साथ मोहम्‍मद सिराज और आकाश दीप। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप जब इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर बिहार अपने पैतृक गांव बड्डी लौटे तो मानो गांव में दिवाली समय से पहले आ गई। ढोल-नगाड़ों की थाप, आतिशबाजी की चमक और आकाश दीप जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा। बिहार के रोहतास में स्थित गांव में सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। बच्चे उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। वहीं बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे।

आईपीएल में चमकने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी चमके

25 वर्षीय आकाश दीप ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर 10 विकेट झटके हैं। मैच में उनकी धारदार गेंदबाजी ने विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दमदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह बनाने वाले इस तेज गेंदबाज ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। गांव की चौपाल से लेकर स्कूल के मैदान तक हर जगह बस आकाश दीप की चर्चा थी। स्थानीय पंचायत और खेल संघों ने उनके सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया, जहां उन्हें शॉल और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। आकाश दीप ने कहा कि देश के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा सपना है। सभी का प्यार और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना।

आकाश दीप का लालन-पालन रोहतास के गांव में हुआ

बड्डी गांव के लोग गर्व से बताते हैं कि आकाश दीप वहीं बड़े हुए, वहीं से क्रिकेट के शुरुआती गुर सीखे। फिर पेशेवर क्रिकेट का सपना पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल चले गए। आज उनकी कामयाबी ने न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया है बल्कि कई उभरते खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दी है। जैसे ही वे मंच से उतरे बच्चों ने बल्ले पर ऑटोग्राफ लेने की जिद की और युवाओं ने उन्हें ‘फास्ट बॉलिंग मास्टर’ का नया खिताब दे दिया।

संबंधित विषय:

Bihar news

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

11 Aug 2025 04:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / आकाश दीप का इंग्लैंड विजय के बाद भव्य स्वागत, रोहतास में मनी दिवाली

