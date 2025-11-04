तेज प्रताप यादव ने अक्षरा सिंह के सामने बताया जयचंद का नाम, कहा- हम दोनों भाइयों के बीच इसने ही कराई लड़ाई

बिहार के महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव 2015 में इस सीट से पहली बार विधायक बने थे। लेकिन 2020 में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने मुकेश रोशन को अपना प्रत्याशी बनाया। 2020 में मकेश रोशन की जीत हुई थी। 2025 में एक दफा फिर से आरजेडी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले ही इस सीट पर अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। एनडीए गठबंधन की ओर चिराग पासवान की पार्टी ने संजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।