तेज प्रताप यादव ने अक्षरा सिंह के सामने बताया जयचंद का नाम, कहा- हम दोनों भाइयों के बीच इसने ही कराई लड़ाई

बिहार चुनाव 2025 तेज प्रताप यादव के साथ अक्षरा सिंह। फोटो- सोशल साइट तेज प्रताप
बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का चुनाव प्रचार करने दो भोजपुरी हीरोइन महुआ पहुंची। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव के लिए दोनों भोजपुरी हीरोइनों ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान तेज प्रताप यादव RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन पर जमकर बरसे।
मुकेश रोशन पर हमला करते हुए कहा कि इसने ही हम दोनों भाई के बीच लड़ाई कराई है, आग लगवाया है। इसने ही हमारे बीमार पिता से धोखाधड़ी से टिकट पर साइन करवाया है। यही जयचंद है।' बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
तेज प्रताप यादव ने महुआ में कहा कि आप लोगों को एक राज की बात बताता हूं। आज पांच जयचंद में से एक जयचंद का नाम आपके सामने खोल देता हूं। पांच में से एक जयचंद का नाम मुकेश रोशन है, जो कि आपके महुआ का विधायक है।' इसने ही हम दोनों भाई के बीच में लड़ाई कराई है। हमारे पिताजी बीमार हैं। उनसे इसने धोखाधड़ी से जाकर के टिकट पर साइन करवाया है। हमारे पिताजी को कुछ मालूम नहीं है।
महुआ में अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने आज तेज प्रताप यादव के साथ मंच साझा करते हुए जमकर माहौल बनाया। दोनों ने मंच पर गाना गया और डांस करके तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांगे।
बिहार के महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव 2015 में इस सीट से पहली बार विधायक बने थे। लेकिन 2020 में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने मुकेश रोशन को अपना प्रत्याशी बनाया। 2020 में मकेश रोशन की जीत हुई थी। 2025 में एक दफा फिर से आरजेडी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले ही इस सीट पर अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। एनडीए गठबंधन की ओर चिराग पासवान की पार्टी ने संजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है।
