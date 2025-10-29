बिहार चुनाव: ओसामा की सीट पर बीजेपी की नजर, जानें योगी आदित्यनाथ की सभा में क्यों बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग?

योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में आए लोगों से पूछा कि क्या आप लोग फिर से बिहार में माफिया को पनपने देंगे। आप अगर चाहते हैं कि बिहार से माफिया का राज खत्म हो जाए तो आप एनडीए प्रत्याशी को वोट करें। उन्होंने कहा कि यह धरती तो हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है और शक्ति की धरती है। फिर यहां पर किसी माफिया का क्या काम है? इसलिए आप सभी लोग माफिया परिवार के किसी भी सदस्यो को अपना वोच नहीं दें। मतदान करने से आप सभी लोग इसपर एक बार जरूर सोचेंगे। फिर मतदान करेंगे। दरअसल, यह सीट बीजेपी और आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सीवान की चुनावी सभा में शहाबुद्दीन का नाम लेकर ओसामा पर तंज कसा था।