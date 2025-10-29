बिहार चुनाव 2025: बागी बिगाड़ रहे खेल, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी बेचैनी

बिहार चुनाव में करीब चार दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी के अधिकृत प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। पार्टी इनको मनाने का अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तो कई नाराज नेताओं को मना कर उनको पार्टी के मोर्चे पर खड़ा भी कर दिया। बावजूद इसके अभी भी बीजेपी को कई सीटों पर अपने ही बागियों से जूझना पड़ रहा है। ये पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में ललकार रहे हैं। कई पर पार्टियां पहले अनुशासन फिर निष्कासन का डंडा चलाया। बावजूद ये मानने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह से ही चुनावी समीकरण उलझते जा रहे हैं।