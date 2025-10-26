बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मिलने से किया इंकार, जानें क्या कहा…

कांग्रेस नेताओं का सबसे ज्यादा आक्रोश प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर है। वे इनपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने पैसा लेकर टिकट बेच दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जगह दूसरे जगह दूसरे दल के नेताओं को टिकट दे दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से कृष्णा अल्लावरु पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई नेताओं ने इस प्रकार के कई गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर पार्टी आला कमान ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ अविनाश पांडेय को भी बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेवारी दी है। पार्टी के सीनियर नेता इसको आगे कर आक्रोशित कांग्रेसी को शांत का प्रयास कर रहे हैं।