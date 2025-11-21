Bihar politics: अमित शाह ने बताया कि बिहार में एनडीए क्यों जीती, जंगल राज की चर्चा कर विपक्ष पर कसा तंज

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फाइल फोटो- पत्रिका
Bihar politics: बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह जीत बीजेपी की लीडरशिप की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी की लोगों के हक में काम करने वाली नीतियों पर मुहर लगा दी है। गुजरात के भावनगर ज़िला यूनिट में बीजेपी के नए ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद, शाह ने गुजराती में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने देश में गरीबों के लिए घर, सभी के लिए शौचालय, बिजली, मुफ्त अनाज और पाँच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज जैसे कल्याणकारी कार्य किए हैं। इस कारण से बिहार में बीजेपी‑एनडीए की सरकार बनी और हम देश में लगातार चुनावी जीत हासिल कर रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि पॉलिसी के नाम पर पिछली केंद्र सरकारें विदेशों की पॉलिसी को ‘कट‑पेस्ट’ की तरह लागू कर रही थीं, जबकि अब पीएम मोदी हमारे मुद्दों की गहरी स्टडी कर उनके समाधान के लिए पॉलिसी बना रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि “बिहार चुनाव मुद्दों पर लड़े गए। एक तरफ ‘घमंडी गठबंधन’ (RJD, कांग्रेस और अन्य घटक दल) था, जो ‘जंगल राज’ में यकीन रखता है। दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) था, जिसने बिहार को सुरक्षित रखा। एक तरफ कांग्रेस थी, जिसने गैर‑कानूनी घुसपैठियों का साथ दिया। दूसरी तरफ BJP थी, जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में रहने वाले हर गैर‑कानूनी घुसपैठिए की पहचान करके उसे देश से निकालने का फैसला किया है।”
शाह ने कहा, “इसी वजह से बिहार के लोगों ने एनडीए के घटक दलों को ऐतिहासिक जनादेश दिया। 2024 से हमने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार के लोगों ने 2010 से लगातार हमारी सरकार बनाई है। ओडिशा में पहली बार हमारी सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई। महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार बनी। सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी। और हम 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आए और AAP का सफाया हो गया।” उन्होंने आगे कहा कि “लगातार जीत की परंपरा, पीएम मोदी की गरीब‑कल्याण योजनाओं के तहत देश को लोगों की तरफ से सुरक्षित करने के अभियान पर मुहर है।”
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग