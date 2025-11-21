Bihar politics: अमित शाह ने बताया कि बिहार में एनडीए क्यों जीती, जंगल राज की चर्चा कर विपक्ष पर कसा तंज

शाह ने कहा, “इसी वजह से बिहार के लोगों ने एनडीए के घटक दलों को ऐतिहासिक जनादेश दिया। 2024 से हमने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार के लोगों ने 2010 से लगातार हमारी सरकार बनाई है। ओडिशा में पहली बार हमारी सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई। महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार बनी। सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी। और हम 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आए और AAP का सफाया हो गया।” उन्होंने आगे कहा कि “लगातार जीत की परंपरा, पीएम मोदी की गरीब‑कल्याण योजनाओं के तहत देश को लोगों की तरफ से सुरक्षित करने के अभियान पर मुहर है।”