पटना

CM Nitish Oath Ceremony: पीएम मोदी का पटना में दिखा देसी अंदाज, फिर लहराया गमछा, देखिए वीडियो

CM Nitish Oath Ceremony:  पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी का देसी अंदाज दिखा। पीएम मोदी ने पटना के गांधी मैदान में लोगों का गमछा लहराकर और झुककर अभिवादन किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 20, 2025

CM Nitish Oath Ceremony नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर पीएम मोदी का देसी अंदाज़ दिखा। समारोह के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी और देसी अंदाज़ में गमछा लहराया। पीएम मोदी लगभग 30 सेकेंड तक गमछा लहराते रहे। उनके इस अंदाज़ को देखकर उपस्थित लोगों में भी जोश आया और उन्होंने भी हाथ में जो भी आया, उसे लहराते हुए अपना समर्थन दिखाया।

पटना में पीएम मोदी का दिखा देसी अंदाज

पीएम मोदी जब मंच से गमछा लहरा रहे थे, तब उनके साथ खड़े सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार आदि ताली बजाकर उनका स्वागत करते दिखे। पटना की जनता, जो इस समारोह में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखना आई थी, भी पीएम मोदी के इस अंदाज़ से जोश में आ गई। जिसके पास गमछा, झंडा या शाल था, उसने वही लहराना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने जनता के अभिवादन में सिर झुकाया और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। समारोह के अंत में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हुए केंद्र और राज्य के बीच इस जुगलबंदी का संकेत दिया।

दिल्ली में भी पीएम मोदी का दिखा था ये अंदाज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (आर), हम और रालोपा गठबंधन ने 202 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। पीएम मोदी ने एनडीए की इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आयोजित विजय समारोह में भी देसी अंदाज़ में गमछा लहराया।

पांव छूने से रोका

पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पांव छूना चाह रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। जबकि वो बार-बार पांव छूने का प्रयास करते दिखे। लेकिन, पीएम मोदी उनको ऐसा करने से रोकते हुए कुछ समझाया। सीएम नीतीश कुमार पास में खड़े होकर पूरा घटनाक्रम को देख रहे थे। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मंच के कोटे से नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने 4 सीटें जीती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी मंत्री को लेकर चल रहा था। लेकिन, कुशवाहा ने पत्नी की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाया

20 Nov 2025 03:19 pm

