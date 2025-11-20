CM Nitish Oath Ceremony: पीएम मोदी का पटना में दिखा देसी अंदाज, फिर लहराया गमछा, देखिए वीडियो

पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पांव छूना चाह रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। जबकि वो बार-बार पांव छूने का प्रयास करते दिखे। लेकिन, पीएम मोदी उनको ऐसा करने से रोकते हुए कुछ समझाया। सीएम नीतीश कुमार पास में खड़े होकर पूरा घटनाक्रम को देख रहे थे। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मंच के कोटे से नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने 4 सीटें जीती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी मंत्री को लेकर चल रहा था। लेकिन, कुशवाहा ने पत्नी की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाया