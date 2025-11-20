नीतीश मंत्रिमंडल: बेटा और पत्नी को भी मिलेगी जगह, जानें कौन-कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ

नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक (फोटो - JDU X handle)
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी आज डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा और कौन‑कौन विधायक आज शपथ लेंगे, इसपर सभी की नजर है। चर्चा है कि NDA के सभी घटक दल जदयू, बीजेपी, हम, रालोमो और एलजेपी (आर) के कोटे से भी कई चेहरे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे डॉ. संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो से उनकी पत्नी या बेटा को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हम और रालोमो से नीतीश मंत्रिमंडल में एक‑एक मंत्री बनेंगे हैं।
|बीजेपी
|जदयू
|लोजपा (आर)
|सम्राट चौधरी
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|राजू तिवारी
|विजय कुमार सिन्हा
|विजय कुमार चौधरी
|संजय पासवान
|सुनील कुमार
|अशोक चौधरी
|संजय सिंह
|हरि साहनी
|श्रवण कुमार
|जनक राम
|सुनील कुमार
|सुरेंद्र मेहता
|लेसी सिंह
|नीतीश मिश्रा
|शीला मंडल
|रेणु देवी
|मदन सहनी
|मंगल पांडेय
|रत्नेश सदा
|प्रेम कुमार
|मोहम्मद जामा खान
|जिबेश मिश्रा
|श्याम रजक
|नीरज कुमार सिंह
|जयंत राज
|सुरेंद्र मेहता
|उमेश सिंह कुशवाहा
|विजय कुमार खेमका
|राहुल कुमार सिंह
|गायत्री देवी
|सुधांशु शेखर
|आनंद मिश्रा
|कलाधर प्रसाद मंडल
|रामकृपाल यादव
|पन्ना लाल सिंह पटेल
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर एकतरफा जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के 4 विधायक शामिल हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित राजग के कई शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। वे अब पटना पहुँच रहे हैं।
