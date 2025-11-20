नीतीश मंत्रिमंडल: बेटा और पत्नी को भी मिलेगी जगह, जानें कौन-कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी आज डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा और कौन‑कौन विधायक आज शपथ लेंगे, इसपर सभी की नजर है। चर्चा है कि NDA के सभी घटक दल जदयू, बीजेपी, हम, रालोमो और एलजेपी (आर) के कोटे से भी कई चेहरे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे डॉ. संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो से उनकी पत्नी या बेटा को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हम और रालोमो से नीतीश मंत्रिमंडल में एक‑एक मंत्री बनेंगे हैं।