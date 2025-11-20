Patrika LogoSwitch to English

पटना

नीतीश मंत्रिमंडल: बेटा और पत्नी को भी मिलेगी जगह, जानें कौन-कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बुधवार को एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया था।

less than 1 minute read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 20, 2025

नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक

नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक (फोटो - JDU X handle)

बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी आज डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा और कौन‑कौन विधायक आज शपथ लेंगे, इसपर सभी की नजर है। चर्चा है कि NDA के सभी घटक दल जदयू, बीजेपी, हम, रालोमो और एलजेपी (आर) के कोटे से भी कई चेहरे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे डॉ. संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो से उनकी पत्नी या बेटा को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हम और रालोमो से नीतीश मंत्रिमंडल में एक‑एक मंत्री बनेंगे हैं।

कौन-कौन ले सकते हैं शपथ

बीजेपीजदयूलोजपा (आर)
सम्राट चौधरीबिजेंद्र प्रसाद यादवराजू तिवारी
विजय कुमार सिन्हाविजय कुमार चौधरीसंजय पासवान
सुनील कुमारअशोक चौधरीसंजय सिंह
हरि साहनीश्रवण कुमार
जनक रामसुनील कुमार
सुरेंद्र मेहतालेसी सिंह
नीतीश मिश्राशीला मंडल
रेणु देवीमदन सहनी
मंगल पांडेयरत्नेश सदा
प्रेम कुमारमोहम्मद जामा खान
जिबेश मिश्राश्याम रजक
नीरज कुमार सिंहजयंत राज
सुरेंद्र मेहताउमेश सिंह कुशवाहा
विजय कुमार खेमकाराहुल कुमार सिंह
गायत्री देवीसुधांशु शेखर
आनंद मिश्राकलाधर प्रसाद मंडल
रामकृपाल यादवपन्ना लाल सिंह पटेल

243 में से 202 सीटों पर एनडीए का कब्जा

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर एकतरफा जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के 4 विधायक शामिल हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित राजग के कई शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। वे अब पटना पहुँच रहे हैं।

Hindi News / Bihar / Patna / नीतीश मंत्रिमंडल: बेटा और पत्नी को भी मिलेगी जगह, जानें कौन-कौन लेंगे मंत्री पद की शपथ

