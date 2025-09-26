अमित शाह का मिशन बिहार: 8 दिन में दूसरा दौरा, 40 सीनियर नेताओं संग बनाएंगे चुनावी रणनीति

पटना आने से पहले अमित शाह दोपहर 2 बजे बेतिया के कुमारबाग इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। यहां वे भाजपा के 294 चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस संवाद में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान समेत 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा संयोजक जैसे सभी स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि शाह का यह संवाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जमीनी समीकरण समझने के लिए बेहद अहम है।