Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अमित शाह का मिशन बिहार: 8 दिन में दूसरा दौरा, 40 सीनियर नेताओं संग बनाएंगे चुनावी रणनीति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को फिर बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले 8 दिनों के अंडर ये उनका दूसरा बिहार दौरा है। इस दौरान वो बेतिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पटना में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 26, 2025

Home Minister Amit Shah will arrive in Jodhpur Tomorrow 21 September tight security arrangements have been made from airport to venue
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। फोटो - ANI

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का रुख कर रहे हैं। आठ दिनों के भीतर दूसरी बार वे आज (शुक्रवार) बिहार पहुंच रहे हैं। शाह का यह दौरा पूरी तरह से चुनावी रणनीति पर केंद्रित होगा। वे बेतिया के कुमारबाग इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विभिन्न जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और शाम को पटना में पार्टी के 40 वरिष्ठ नेताओं संग चुनावी बैठक करेंगे।

पटना में होगी 40 नेताओं की बड़ी बैठक

अमित शाह आज शाम में पटना पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनकी अहम बैठक होगी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल समेत विभिन्न राज्यों से आए 40 वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर शाह चुनावी रणनीति की रूपरेखा तय करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सीट बंटवारे की रूपरेखा, उम्मीदवार चयन की रणनीति, प्रचार अभियान की टाइमलाइन और सोशल इंजीनियरिंग को लेकर गहन चर्चा होगी।

कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद

पटना आने से पहले अमित शाह दोपहर 2 बजे बेतिया के कुमारबाग इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। यहां वे भाजपा के 294 चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस संवाद में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान समेत 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा संयोजक जैसे सभी स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि शाह का यह संवाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जमीनी समीकरण समझने के लिए बेहद अहम है।

सुरक्षा व्यवस्था चौकस, हेलीपैड तैयार

गृह मंत्री के आगमन को लेकर बेतिया और कुमारबाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल मैदान में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। प्रशासनिक और खुफिया एजेंसियां मौके पर मुस्तैद हैं।

शाह का लगातार दूसरा बिहार दौरा

गौरतलब है कि शाह का यह दौरा पिछले आठ दिनों में दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 18 सितंबर को डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर चुके हैं। भाजपा लगातार यह संदेश देने में जुटी है कि वह बिहार चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है।

एनडीए में तालमेल और भाजपा का फोकस

भाजपा नेतृत्व ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर पहले ही बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं, शाह का बार-बार का दौरा इस बात का सबूत है कि पार्टी इस बार चुनावी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब सबकी निगाहें शाह की पटना बैठक पर टिकी हैं, जहां से बिहार भाजपा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: सरकार का दावा, हर घर को देंगे एक सरकारी नौकरी, 10327 नए पदों पर निकली भर्ती
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

26 Sept 2025 09:26 am

Published on:

26 Sept 2025 09:25 am

Hindi News / Bihar / Patna / अमित शाह का मिशन बिहार: 8 दिन में दूसरा दौरा, 40 सीनियर नेताओं संग बनाएंगे चुनावी रणनीति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.