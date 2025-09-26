अमित शाह का मिशन बिहार: 8 दिन में दूसरा दौरा, 40 सीनियर नेताओं संग बनाएंगे चुनावी रणनीति

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का रुख कर रहे हैं। आठ दिनों के भीतर दूसरी बार वे आज (शुक्रवार) बिहार पहुंच रहे हैं। शाह का यह दौरा पूरी तरह से चुनावी रणनीति पर केंद्रित होगा। वे बेतिया के कुमारबाग इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विभिन्न जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और शाम को पटना में पार्टी के 40 वरिष्ठ नेताओं संग चुनावी बैठक करेंगे।
अमित शाह आज शाम में पटना पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनकी अहम बैठक होगी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल समेत विभिन्न राज्यों से आए 40 वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर शाह चुनावी रणनीति की रूपरेखा तय करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सीट बंटवारे की रूपरेखा, उम्मीदवार चयन की रणनीति, प्रचार अभियान की टाइमलाइन और सोशल इंजीनियरिंग को लेकर गहन चर्चा होगी।
पटना आने से पहले अमित शाह दोपहर 2 बजे बेतिया के कुमारबाग इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। यहां वे भाजपा के 294 चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस संवाद में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान समेत 10 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा संयोजक जैसे सभी स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि शाह का यह संवाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जमीनी समीकरण समझने के लिए बेहद अहम है।
गृह मंत्री के आगमन को लेकर बेतिया और कुमारबाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल मैदान में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। प्रशासनिक और खुफिया एजेंसियां मौके पर मुस्तैद हैं।
गौरतलब है कि शाह का यह दौरा पिछले आठ दिनों में दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 18 सितंबर को डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर चुके हैं। भाजपा लगातार यह संदेश देने में जुटी है कि वह बिहार चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
भाजपा नेतृत्व ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर पहले ही बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं, शाह का बार-बार का दौरा इस बात का सबूत है कि पार्टी इस बार चुनावी जंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब सबकी निगाहें शाह की पटना बैठक पर टिकी हैं, जहां से बिहार भाजपा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।