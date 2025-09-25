बिहार विधानसभा चुनाव: सरकार का दावा, हर घर को देंगे एक सरकारी नौकरी, 10327 नए पदों पर निकली भर्ती

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। इससे पहले नीतीश सरकार ने बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की एक बड़ी घोषमा किया है। सरकार की ओर से इसको लेकर नए पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कुल 10327 नए पदों का सृजन करेगी। सरकार इन पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। सरकार की ओर से इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। यह काम आगे भी चलेगा। ताकि युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाए।
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विभिन्न विभागों में 10 हजार से ज्यादा नए पदों का सृजन किया गया है। उन्होंने विभागवार नए पदों की लिस्ट भी शेयर किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सबसे ज्यादा 5953 नई वैकेंसी निकली है। इसके बाद गृह विभाग में 3568, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा में 106, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में 143, आपदा प्रबंधन विभाग में 87, शिक्षा विभाग में 89, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 72, वित्त विभाग में 12 और कृषि विभाग में 293 नए पदों का सृजन किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को भागलपुर और खगड़िया जिले में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद युवाओं पर फोकस करते हुए कहा कि अगले पांच साल में बिहार के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। अभी 10 लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख को रोजगार दिया गया है।