बिहार विधानसभा चुनाव: सरकार का दावा, हर घर को देंगे एक सरकारी नौकरी, 10327 नए पदों पर निकली भर्ती

सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विभिन्न विभागों में 10 हजार से ज्यादा नए पदों का सृजन किया गया है। उन्होंने विभागवार नए पदों की लिस्ट भी शेयर किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सबसे ज्यादा 5953 नई वैकेंसी निकली है। इसके बाद गृह विभाग में 3568, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा में 106, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में 143, आपदा प्रबंधन विभाग में 87, शिक्षा विभाग में 89, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 72, वित्त विभाग में 12 और कृषि विभाग में 293 नए पदों का सृजन किया गया है।