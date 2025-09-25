बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन और एनडीए में सीटों को लेकर मचा है घमासान, घटक दलों के सहमति का इंतजार

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए में बैठक और मंथन का दौर जारी है। चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन, इन सब के बीच राजनीतिक दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। एनडीए या महागठबंधन, दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर मारामारी मचा है। सीट कम करने पर घटक दल दूसरे दलों के ऑफर या फिर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर बैठक से निकल जा रहे हैं। सीट बंटवारे पर आपसी सहमति नहीं बनने पर राजनीतिक माहौल में उलझनें बढ़ रही है।