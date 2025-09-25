अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर किया 100 करोड़ की मानहानि, पीके की टीम ने कागज शेयर कर पूछे ये सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसपर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा था। इसके साथ ही बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। प्रशांत किशोर के करीबी और पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कागज शेयर अशोक चौधरी से पूछा कि आपकी ओर से खरीदी गई जमीन के कागज हैं। इसपर आपको जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा था कि बिना कोई ठोस कागज के प्रशांत किशोर की ओर से मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करना चाह रहे हैं।