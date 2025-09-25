Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर किया 100 करोड़ की मानहानि, पीके की टीम ने कागज शेयर कर पूछे ये सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने पत्रकारों से बात करते स्वर्गीय किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी की खरीद के डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए दावा किया कि ये प्रॉपर्टी की खरीददारी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के बीच वैवाहिक रिश्ता तय होने और विवाह होने के दरम्यान की गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

Prashant Kishore
पत्रकारों से बात करते जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना

बिहार विधानसभा चुनाव जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसपर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा था। इसके साथ ही बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। प्रशांत किशोर के करीबी और पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कागज शेयर अशोक चौधरी से पूछा कि आपकी ओर से खरीदी गई जमीन के कागज हैं। इसपर आपको जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा था कि बिना कोई ठोस कागज के प्रशांत किशोर की ओर से मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करना चाह रहे हैं।

किशोर कुमार मुन्ना ने शेयर किया कागज

पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने पत्रकारों से बात करते स्वर्गीय किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी की खरीद के डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए दावा किया कि ये प्रॉपर्टी की खरीददारी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के बीच वैवाहिक रिश्ता तय होने और विवाह होने के दरम्यान की गई है। इस ट्रस्ट ने इससे पहले कभी भी इतनी जमीनों की खरीदारी नहीं की है।

शादी तय होने के बाद छह प्रॉपर्टी की खरीदारी हुई

शादी तय होने के बाद खरीददारी से चार माह में ही हुई छह प्रॉपर्टी की खरीदारी के डिटेल हमारे पास हैं। यह सभी प्रॉपर्टी पटना के पॉश इलाकों में हैं, जिनमें 28 मार्च 2021 को श्रीकृष्णापुरी में 5.5 करोड़, 12 मई 2022 को रूपसपुर में 3.4 करोड़, इसी दिन रूपसपुर में ही 8.9 करोड़, 14 जुलाई 2022 को मैनपुरा में 7.2 करोड़, 15 जुलाई 2022 को पाटलिपुत्र में 2.05 करोड़ और पाटलिपुत्र में ही 15.50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है।

किशोर कुणाल और जियालाल आर्या की अच्छी छवि है

इन सभी के लिए करीब 47 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। लेकिन इनका बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। हम कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय किशोर कुणाल जी या इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जियालाल आर्या जी की छवि अच्छे लोगों की रही है। इस ट्रस्ट की सेक्रेटरी बिहार के मुख्य सचिव की माताजी प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव हैं। लेकिन सवाल है कि जैसे ही अशोक चौधरी की बेटी की शादी सायन कुणाल से तय होती है, वैसे ही इस ट्रस्ट ने इतनी संपत्ति की खरीद क्यों की?

योगेंद्र दत्त से संपत्ति की खरीद कराई

किशोर कुमार ने यह भी बताया कि अशोक चौधरी ने साल 2019 में अपने पीए रहे योगेंद्र दत्त से संपत्ति की खरीद कराई। फिर साल 2021 में अपनी बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर जमीन का ट्रांसफर करा लिया। शांभवी चौधरी जिस वक्त पढ़ाई कर रही थीं, तभी उनके अकाउंट से योगेंद्र दत्त को 10 लाख रुपये दिए। बाद में इनकम टैक्स के नोटिस मिलने पर 27 अप्रैल 2025 को अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त के अकाउंट में जबरन 25 लाख रुपया जमा किया। वजह कि योगेंद्र दत्त ने 4 साल बाद रुपये लेने से इनकार कर दिया था।

अशोक चौधरी को बर्खास्त करें

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद छह मंत्रियों से इस्तीफ़ा लिया। सातवां तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ दिया। अब हम जन सुराज की ओर से मांग करते हैं कि अशोक चौधरी से जवाब मांगें या उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आपके निर्णय की बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर यह लोग इस्तीफ़ा न दें तो सीधे बर्खास्त करें। इनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमलोग न्यायालय भी जायेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले जनता की अदालत में न्याय हो।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

25 Sept 2025 07:00 pm

Published on:

25 Sept 2025 06:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर किया 100 करोड़ की मानहानि, पीके की टीम ने कागज शेयर कर पूछे ये सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.