Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें

जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो चुप्पी नहीं साधे। बल्कि आरोपों पर सफाई दें। नीरज कुमार ने कहा कि "भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप अशोक चौधरी पर लगे हैं उसपर मंत्री अशोक चौधरी को बिंदुवार सफाई देनी चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा सुशासन की मिसाल रही है। ऐसे में किसी भी मंत्री पर इस प्रकार के आरोप लगना सरकार की छवि पर असर डालता है।"