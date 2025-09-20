Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें

Bihar Politics जदयू के ही मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी से कहा है कि चुप्पी से भ्रम फैलता है, मंत्री जी को प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 20, 2025

Ashok Choudhary
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी फोटो-Dr. Ashok Choudhary FB

Bihar Politics प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिए हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर पिछले दो साल में 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है।

शांभवी चौधरी उनके पति और सास से पूछे सवाल

अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल और समधन अनिता कुणाल की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपये की जमीनें खरीदी गई हैं, जिनका मालिकाना हक चौधरी की पत्नी, दामाद सायन कुणाल, समधन अनिता कुणाल या कुणाल परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम पर है।

मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें

इनकम टैक्स के नोटिस पर अशोक चौधरी ने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपये फिर ट्रांसफर किए? प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद जदयू ने अशोक चौधरी से इसपर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? क्योंकि मामला सीएम नीतीश कुमार की छवि से जुड़ा है।

शांभवी की सगाई के बाद कहां से आए पैसा?

प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट की ट्रस्टी और ट्रेजरर शांभवी की सास अनिता कुणाल से पूछा है कि दो वर्ष पहले तक जिस ट्रस्ट में एक करोड़ की जमीन नहीं खरीदी जा रही थी, उस ट्रस्ट से शांभवी की सगाई के बाद करोड़ों की जमीन कैसे खरीदी गई है। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछा है कि उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा कहां से आ रहा है।

2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पत्नी, बेटी, समधन और समधन से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मेरे पास जमीन खरीद के सारे पेपर हैं। प्रशांत किशोर ने हालांकि ये स्पष्ट किया कि उनके पास मानव वैभव विकास ट्रस्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

मंत्री चुप्पी तोड़े जवाब दें- जदयू

जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो चुप्पी नहीं साधे। बल्कि आरोपों पर सफाई दें। नीरज कुमार ने कहा कि "भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप अशोक चौधरी पर लगे हैं उसपर मंत्री अशोक चौधरी को बिंदुवार सफाई देनी चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा सुशासन की मिसाल रही है। ऐसे में किसी भी मंत्री पर इस प्रकार के आरोप लगना सरकार की छवि पर असर डालता है।"

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

20 Sept 2025 03:12 pm

Published on:

20 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर दो सौ करोड़ का बम फोड़ा, जदयू प्रवक्ता ने कहा मंत्री जी चुप्पी तोड़ें सफाई दें

