Lalu Yadav Family: सुबह में हमलावर, फिर रात में क्यों बैकफुट पर आईं रोहिणी? जानिए लालू परिवार में क्या चल रहा है?

दरअसल, यह पूरा विवाद कुर्सी को लेकर शुरू हुआ। गुरुवार की सुबह रोहिणी ने जिस फेसबुक पोस्ट को शेयर किया उसमें तेजस्वी की सीट पर संजय बैठे थे। इसको लेकर ही पटना के आलोक कुमार नाम के आदमी ने अपने पोस्ट में बहुत ही तीखे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार के लोग उस कुर्सी पर लालू और तेजस्वी को देखने के आदी हैं, लेकिन कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। रोहिणी आचार्या ने उनके इस पोस्ट को बिना किसी कमेंट या टीका-टिप्पणी के बगैर इसे शेयर कर दिया था। उनके शेयर करते ही बिहार में इसपर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई। राजनीतिक पंडितों ने इसे रोहिणी के परोक्ष हमला बता। रोहिणी के पोस्ट शेयर करने के बाद संजय यादव डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए।