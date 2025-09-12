Patrika LogoSwitch to English

नीतीश के मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- पीएम की मां पर घटिया राजनीति, AI का मजाक उड़ाकर पार की हद

बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो पर मंत्री अशोक चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि यह निंदनीय है... वे बहुत नीचे गिर रहे हैं... देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 12, 2025

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक AI-जनरेटेड वीडियो को लेकर कड़ा विरोध जताया है। यह वीडियो दो पात्रों का है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता से मिलता-जुलता दिखाया गया था। अशोक चौधरी ने इसे न केवल ओछी और घटिया राजनीति करार दिया बल्कि कांग्रेस पर देश की भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

पीएम की मां को गाली देना ओछापन- मंत्री

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री की मां को गाली देना राजनीति का ओछापन है… किसी रिक्शा वाले को भी गाली दीजिएगा तो वो बोलेगा मेरी माँ को मत गाली दीजिए। फिर देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो वो प्रतिक्रिया देंगे ही।” उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीति की जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हमले, विशेषकर परिवार के सदस्यों पर टिप्पणी करना लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है।

दोहरे मापदंड की राजनीति कर रहे राहुल - मंत्री

अशोक चौधरी ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि “जिस राहुल गांधी ने लालू जी का पर्चा फाड़ दिया और चुनाव लड़ने से रोका था, आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं।” मंत्री ने इसे दोहरे मापदंड की राजनीति बताया।

विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए व्यक्तिगत नहीं

अशोक चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस इस तरह की AI तकनीक का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत हमले और मजाक उड़ाने का रास्ता अपनाएगी तो लोकतांत्रिक विचारधारा की लड़ाई खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, “आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले AI से मीम बनाकर व्यक्तिगत हमला करना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का सोशल मीडिया नेटवर्क और तकनीकी क्षमता किसी से कम नहीं है, ऐसे में इस रास्ते पर चलने से विपक्ष खुद ही अपनी जमीन खो बैठेगा।

कांग्रेस को अपने आचरण पर करना चाहिए विचार

अंत में अशोक चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की जनता सब देख रही है और कांग्रेस को अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि राजनीति विचारधारा पर आधारित हो, न कि व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमान पर। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस पर यह हमला न केवल तकनीकी दुरुपयोग को लेकर है बल्कि नैतिकता और राजनीति की मर्यादा पर भी सवाल उठाता है।

Bihar news

Published on:

12 Sept 2025 12:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नीतीश के मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- पीएम की मां पर घटिया राजनीति, AI का मजाक उड़ाकर पार की हद

