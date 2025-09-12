नीतीश के मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- पीएम की मां पर घटिया राजनीति, AI का मजाक उड़ाकर पार की हद

अशोक चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस इस तरह की AI तकनीक का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत हमले और मजाक उड़ाने का रास्ता अपनाएगी तो लोकतांत्रिक विचारधारा की लड़ाई खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा, “आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले AI से मीम बनाकर व्यक्तिगत हमला करना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का सोशल मीडिया नेटवर्क और तकनीकी क्षमता किसी से कम नहीं है, ऐसे में इस रास्ते पर चलने से विपक्ष खुद ही अपनी जमीन खो बैठेगा।