‘मेरी संपत्ति दिखाओ, मैं गुलामी करने को तैयार हूं’, प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी की सीधी चुनौती

बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए संपत्ति और फंडिंग के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। शुक्रवार को दिए बयान में चौधरी ने कहा कि आरोप किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके बारे में यह साबित कर दे कि उनकी घोषित संपत्ति 200–500 करोड़ है या उनके नाम पर कोई बड़ी जमीन है, तो वह “मरने और उसकी गुलामी करने” तक को तैयार हैं।